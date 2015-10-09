Появилась информация о судьбе главного тренера "Барыса"

Российский специалист Михаил Кравец сохранит пост главного тренера астанинского "Барыса" как минимум до завершения текущего сезона КХЛ, передают Vesti.kz со ссылкой на программу "Головой об лёд".

Кравец доработает сезон

Как сообщает источник, руководство клуба не планирует кадровых перестановок на тренерском мостике в ближайшее время. Отмечается, что даже возможный непопадание команды в плей-офф не станет автоматическим поводом для увольнения специалиста.

"Михаил Кравец, если игроки его не закопают еще глубже и не выдадут серию из 10-15 поражений подряд, доработает до конца сезона. Это точно. Даже если не попадет в плей-офф. Его контракт всё равно могут продлить, дабы он провел с материалом полноценную предсезонку", — заявил источник.

Текущая ситуация в КХЛ

Российский тренер возглавил "Барыс" перед стартом нынешнего сезона. На данный момент астанинский клуб располагается на девятом месте Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 36 очков. В последнем туре команда сумела прервать серию из четырёх поражений, одержав выездную победу над омским "Авангардом" (3:2).

Ближайший матч

Следующую встречу подопечные Михаила Кравца проведут 6 января — в Нижнем Новгороде против местного "Торпедо".

