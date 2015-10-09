"Барыс" сотворил сенсацию и вырвал победу в последнем матче 2025 года в КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) астанинский "Барыс" одержал сенсационную победу над омским "Авангардом" на выезде — 3:2, передают Vesti.kz.

Ход матча

Первый период прошёл с территориальным преимуществом хозяев, однако счёт открыли гости. На 12:34 нападающий Всеволод Логвин удачно завершил атаку "Барыса" и вывел свою команду вперёд — 0:1.

Во втором периоде казахстанский клуб усилил давление и добился успеха даже в меньшинстве. Уже на 02:55 Алихан Асетов убежал в контратаку и хладнокровно реализовал момент, сделав счёт 0:2.

"Авангард" быстро отреагировал: на 06:27 Василий Пономарёв сократил отставание — 1:2. Однако концовка отрезка вновь осталась за гостями: на 15:25 Кирилл Панюков точно бросил после позиционной атаки и восстановил преимущество "Барыса" в две шайбы — 1:3.

В третьем периоде омская команда пошла вперёд и сумела вернуть интригу. На 11:38 защитник Марсель Ибрагимов мощным броском от синей линии сделал счёт 2:3. В концовке "Авангард" снял вратаря, но спастись не сумел — на 19:37 Мэйсон Морелли поразил пустые ворота, поставив точку в матче.

Турнирная таблица на конец 2025 года

"Барыс" одержал важную победу и набрал 36 очков, поднявшись на девятое место Восточной конференции.

"Авангард" с 55 баллами продолжает идти вторым на Востоке, но упускает возможность укрепить позиции в турнирной таблице.

