Очень важные голы для "Барыса", или как дебютные шайбы оформляли молодые казахстанцы в КХЛ

21-летний казахстанский защитник Самат Данияр дебютным голом в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) переломил ход встречи "Барыса" с китайским "Куньлунем". Ранее похожего достижения добился другой молодой игрок столичного клуба. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.
Для Данияра матч с "Куньлунем" стал девятым в лиге, но в заявку на игры он попадал более двух десятков раз. Дебютировал казахстанец в прошлом сезоне, но стабильно начал играть только сейчас, в декабре 2020 года. Помогли дефицит исполнителей и уверенные действия на льду.
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До голевого действия Данияру было позволено еще одно важное действие - в этом сезоне он начал бросать по воротам. Если раньше защитник не угрожал воротам противника, то сейчас на его счету пять бросков в пяти играх. В голевом моменте ключевую роль сыграли Кертис Волк с Линусом Виделлем, а казахстанцу осталось не промахнуться.
Шайба Данияра сравняла счет в матче, а в овертайме Даррен Диц принес победу "Барысу". 19-летний нападающий Максим Мусоров тоже играет не так много, ведь в КХЛ за два сезона набралось всего 25 игр, когда казахстанец выходил на лед хотя бы на секунду. Но лидер молодежной сборной страны сумел реализовать один из восьми бросков по чужим воротам.
Его гол стал переломным в гостевой игре с "Салаватом Юлаевым". Форвард вышел на вбрасывание после удаления до конца матча Никиты Михайлиса и сумел полноценно заменить более опытного снайпера. Дмитрий Гренц выиграл шайбу, а Мусоров отправил ее мимо вратаря. Победный гол в овертайме на счету Романа Старченко.
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Добавим, что завтра, 21 декабря, "Барыс" сыграет с "Торпедо" в Нижнем Новгороде. После 33 игр казахстанский клуб набрал 37 очков и расположился на восьмом месте в Восточной конференции. "Торпедо" занимает седьмое место с 40 очками, но сыграл на четыре встречи больше.
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