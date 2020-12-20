Опасны за пределами 60 минут, или как "Барыс" выбился в лучшие клубы в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" в 11 матчах стартовавшего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не смог с соперником выявить сильнейшего, но добился одного из лучших показателей среди всех участников турнира. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.



Столичная команда четыре раза выигрывала матчи в овертайме, а это лучший показатель в Восточной конференции. В Лиге лидирует минское "Динамо" (пять побед), а еще у трех клубов столько же выигрышей, сколько и у подопечных Михайлиса ("Локомотив", "Северсталь", "Спартак").



По количеству игр за пределами 60 минут казахстанская команда впереди всех на "Востоке", а на "Западе" по 11 игр сыграли. Что касается очков, то "Барыс" почти половину из них набрал в таких играх (17 очков из 37).1. "Динамо" из Минска - 19 очков;2-3. "Салават Юлаев" и- по 17 очков;4-8. "Северсталь", "Спартак", "Локомотив", "Ак Барс" и "Торпедо" - по 16 очков.Таким образом, казахстанская команда в одной из ближайших игр может догнать соперников из Беларуси. Возможно, это произойдет в игре с "Торпедо", которая состоится завтра, 21 декабря, ведь нижегородцы тоже не против поиграть "длинный" матч.Добавим, что после 33 игр казахстанский клуб набрал 37 очков и расположился на восьмом месте в Восточной конференции. "Торпедо" занимает седьмое место с 40 очками, но сыграл на четыре встречи больше.