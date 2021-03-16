Несколько "джокеров" из "Барыса". Почему фарм-клуб стал сильнее в борьбе с "Торпедо" и "Сарыаркой"

Восемь игроков "Барыса" после вылета из плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) усилили состав фарм-клуба в национальном чемпионате "Номада". О раскладе в играх на вылет - в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичный "Номад" финишировал в регулярном чемпионате на пятом месте, а после двух домашних игр с "Темиртау" (четвертое место) вышел вперед. Хоккеисты из усиления уже набрали первые очки, а в "Барысе" прокомментировали их роль для фарм-клуба.

От них пора избавляться, или кого в "Барысе" не должно быть в следующем сезоне КХЛ

"Игроки, которые были задействованы в плей-офф, перейдут в "Номад". Это очень нужная помощь для команды. И игровая практика. Играли в третьем-четвертом звеньях и получали мало игрового времени. Сейчас есть шанс сыграть в свое удовольствие и на команду", - прокомментировал ситуацию главный тренер столичного клуба Юрий Михайлис.

Речь идет только о полевых игроках. К фарм-клубу присоединились защитники Валерий Орехов, Самат Данияр и Егор Шалапов, а также, форварды Егор Петухов, Дмитрий Гурков, Аркадий Шестаков, Кирилл Панюков и Максим Мусоров. Ожидается, что эти хоккеисты смогут усилить "Номад" и помогут ему продвинуться в серии плей-офф.

В первой встрече с "Темиртау" (3:2 ОТ) "новички" организовали второй гол: Орехов ассистировал Шестакову. Во второй игре игроки усиления забили две шайбы. Гол забил Панюков, а Данияр набрал два (1+1) очка. Также баллы на счету Орехова (0+3) и Шестакова (0+2).

В параллельных сериях лидируют с двумя победами "Торпедо" (первый номер посева) и "Сарыарка" (второй номер). В противостоянии "Бейбарыса" (третий номер) и "Арлана" (шестой номер) ничья: в Кокшетау команды обменялись победами (1:2 и 3:1), а продолжат борьбу в Атырау.

"Зажигали" бы в "Барысе". Несколько исполнителей, которые могли спасти казахстанцев в КХЛ

Добавим, что ранее в "Барысе" рассказали о судьбе тренерского штаба и формировании бюджета на следующий сезон. Также была обнародована работа над контрактами игроков, которых хотели бы оставить в столичном клубе.

В "Барысе" рассказали о бюджете на новый сезон и привлечении спонсоров

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне