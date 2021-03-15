"Зажигали" бы в "Барысе". Несколько исполнителей, которые могли спасти казахстанцев в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" провел не самую лучшую трансферную политику, угадав не со всеми игроками, которые пришли в команду для игр в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Корреспондент Vesti.kz предлагает остановиться на трех игроках турнира, которые могли оказаться в столичном клубе.

Кандидаты были во все линии "Барыса", но они выбрали другие клубы, а команда из Казахстана досрочно выбыла из плей-офф.

1. Рид Буше

27-летний канадец мог оказаться в "Барысе" и всерьез рассматривался как потенциальный новичок, но оказался в "Авангарде". В дебютном сезоне в турнире форвард уже набрал 50 (25+25) очков, став основной ударной силой омского клуба. В плей-офф он набрал только пару баллов, но впереди у россиян серия с "Металлургом".

2. Давид Скленичка

Чешский защитник громко объявил о переходе в европейский клуб, и вариантом мог стать "Барыс". Игроку обороны нужен был вариант, где не было ограничений на легионеров, а он снова выбрал финский "Йокерит". Команда из Хельсинки вышла в плей-офф, а Скленичка набрал 17 (7+10) очков. Один из голов забил казахстанской команде.

3. Юхо Олкинуора

30-летний финский голкипер не дал обыграть "Металлург" казахстанскому клубу и вывел магнитогорцев в следующий круг. Олкинуора выиграл для бывших обладателей Кубка Гагарина три матча из четырех, хотя приходил в "Металлург", как и Йони Ортио, не из самого топового клуба в турнире - "Адмирала". Ставка сработала сполна.

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Напомним, казахстанская команда проиграла серию до четырех побед магнитогорскому "Металлургу" и выбыла из Кубка Гагарина. Ранее был назван "виновник" проигрыша, а редакция Vesti.kz предлагает читателям выбрать лучшего игрока плей-офф в составе "Барыса". Также можно оставить мнение о выборе главного тренера на следующий сезон.

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