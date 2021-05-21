Казахстанский клуб "Барыс" отпустил канадского хоккеиста Фила Варона, который считался первым центрфорвардом команды, но продолжает "держать на карандаше" еще семь игроков из состава прошлого сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

В столичной команде уже подобрали замену для Варона - на его позицию, скорее всего, будут наигрывать другого канадца Коди Куника. Есть изменение и в обороне - приглашен шведский защитник Эрик Мартинссон. Не исключено, что клуб сохранит кого-то еще из прежнего состава.

Игроки, которые еще могут остаться в "Барысе":

1. Виктор Сведберг (контракт истек и игрок может уйти - предположительно в ЦСКА);

2. Мэтт Фрэттин (контракт истек, но клуб не попрощался);

3. Валерий Орехов (получил предложение, но еще не принял решение);

4. Никита Клещенко (получил предложение, но еще не принял решение);

5. Антон Сагадеев (получил предложение, но еще не принял решение);

6. Дмитрий Гурков (получил предложение, но еще не принял решение);

7. Максим Мусоров (получил предложение, но еще не принял решение).

Шесть из семи игроков - кандидаты или члены сборной Казахстана. На ход переговоров или принятие решений может повлиять чемпионат мира в Латвии. Что касается Фрэттина, то судьбу канадца может решить ближайший подписанный конкурент. Найдут замену - форвард, вероятно, уйдет.

Почти подписаны, или кем нужно усилиться "Барысу" перед новым сезоном в КХЛ

Добавим, что ранее были выявлены несколько игроков сборной Казахстана, которые могли бы пополнить состав "Барыса". Также определен вектор трансферной политики столичной команды, где приоритет будет отдаваться мотивированным игрокам.

Зарплата в 100 миллионов, латание дыр и "дешевые" новички. Как "Барыс" должен усилиться перед сезоном в КХЛ

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!