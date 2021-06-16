Казахстанский клуб "Барыс" подобрал атакующий дуэт легионеров, а сейчас находится в поисках третьего форварда, который смог бы заблистать в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Подробнее о некоторых вариантах - в материале корреспондента Vesti.kz.

Ведущую пару в команде, предположительно, составят канадцы Коди Куник с Мэттом Фрэттином, а дополнить их может кто-то из текущего состава. Если нет, то предлагаем рассмотреть кандидатов, которые уже узнаваемы в лиге. Каждый из них результативен.

1. Брэндон Козун

31-летнего канадца уже "сватали" в столичный клуб, но до Нур-Султана он еще не доехал. "Йокерит", "Локомотив", "Металлург" и минское "Динамо" - клубы, где Козун оформлял от 10 шайб и больше за сезон. Если в "Барысе" найдут финансовые возможности, то этот канадец - неплохой вариант.

2. Иржи Секач

Чешский вариант. Ему всего 29 лет, но он уже ветеран КХЛ. Свыше ста забитых шайб и более 200 набранных очков - статистика Секача. Он может заинтересовать "Барыс"? Вполне, если казахстанцы смогут удовлетворить его запросы. Интересен ли игроку "Барыс"? Маловероятно, но для казахстанцев это была бы удачная покупка.

3. Юусо Пуустинен

Возможно, самый дорогой вариант из нашей тройки. Финский форвард за три сезона набрал более ста очков, а в "Барысе" органично дополнил бы ударное сочетание. С учетом стиля игры кандидата, он бы отлично вписался в группу с двумя мастеровитыми и опытными канадцами. Пока он свободен - надо брать не глядя.

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Напомним, казахстанский клуб может в межсезонье поменять главного тренера, ведь у Юрия Михайлиса истек контракт. Помимо этого, "Барыс" покинули некоторые бывшие легионеры, которые дебютировали за сборную Казахстана на чемпионате мира.

Фото: ХК "Барыс"©️ (1-2) и ХК "Сибирь"©️ (3)

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