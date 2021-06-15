Звездный форвард "забил" на сборную Казахстана, а "Барыс" снова повторяет свои ошибки в КХЛ

Канадский форвард Найджел Доус получил казахстанский паспорт, а затем потерял интерес к национальной сборной. Перед новым сезоном в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) из "Барыса" ушли еще несколько натурализованных игроков. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Казахстанский клуб не ограничен в приглашении легионеров для усиления состава в КХЛ, но пытается быть ориентиром и для национальной сборной. В "Барыс" приезжают сильнейшие казахстанцы, а иностранцы могут "заслужить" паспорт и вызов на международные турниры. Но не для всех шанс поехать на чемпионат мира, это поощрение.

Например, 36-летний Доус не первый год является казахстанцем, но в сборную ехать не хочет. Канадца интересовала только Олимпиада, но сборная Казахстана в очередной раз не квалифицировалась на Игры и, похоже, окончательно потеряла суперфорварда. Доус мог помочь национальной команде на ЧМ-2021 в Латвии, но сослался на личные проблемы и выбрал отпуск с семьей в ОАЭ.

Не менее жестче поступил 37-летний Хенрик Карлссон. Уроженца Швеции подписали, чтобы он сыграл за Казахстан на чемпионате мира. В прошлом году турнир отменили, а перед рижским стартом Карлссон не получил контракт, который бы его удовлетворил. Голкипер расстроился и решил, что с него хватит и уехал домой.

А как поступят два новых казахстанца, которыми с недавних пор стали Джесси Блэкер и Виктор Сведберг, если вызов в сборную Казахстана не будет пересекаться с их личными планами. Приняв казахстанское гражданство, они перестали быть легионерами, и сразу заинтересовали российские клубы.

Приедут ли они в сборную, если их вызовут? Предположим, что нет, ведь крупные международные турниры на финише хоккейного сезона, а к этому моменту накапливаются повреждения и усталость. Хоккеист находится перед выбором - получить новый контракт и отдохнуть или приехать с риском травмироваться на необязательном старте. Доус - в пример.

С бывшими россиянами - попроще. Уехавшие Алексей Маклюков, Дмитрий Шевченко и Павел Акользин и до "Барыса" не были легионерами, а сборная Казахстана - это вызов для них. Их прогресс в столичном клубе помог хоккеистам заявить о себе в КХЛ, а новые контракты - вознаграждение за проделанную работу.

Остались еще трое. Это Кертис Волк с Дарреном Дицем, которые также могут покинуть столичный клуб после следующего сезона, а Йони Ортио - еще один возможный казахстанец. Ожидаем, что "Барыс" не сможет заинтересовать игроков в новом межсезонье и они переберутся в российские команды, заявленные, как не легионеры.

"Барыс" со своим скромным бюджетом поищет других исполнителей, которые должны будут заблистать, как их предшественники. Даст им паспорта и все повторится. Все стороны будут довольны: клуб сэкономит, а игроки зайдут в Лигу с возможностью заработать больше. Надеемся, свои таланты сумеют пробиться и разорвать этот бесконечный круг.

Канадский легионер для "Барыса", который должен снова потащить казахстанский клуб в КХЛ

Напомним, казахстанский клуб финишировал на шестом месте в Восточной конференции, а национальная сборная выставила на чемпионате мира в Риге несколько дебютантов. Столичный "Барыс" подписал еще одного легионера - форварда Мэтта Фрэттина.

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