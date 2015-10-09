Где и когда смотреть матч "Барыса" против "Торпедо" в КХЛ

Сегодня, 6 января, астанинский "Барыс" проведёт выездной матч против нижегородского "Торпедо" в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Встреча на льду в Нижнем Новгороде (Россия) начнётся в 19:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция стартует в 18:50 и будет доступна на телеканале Qazsport, а также на официальном сайте вещателя.

Любопытно, что пять последних поединков между командами завершались в пользу российского клуба (2:1, 4:2, 10:1, 3:1 и 5:3). Однако на данный момент "Торпедо" терпит серию из четырёх поражений. "Барыс", в свою очередь, прервал череду неудач в последнем матче 2025 года, сенсационно обыграв на выезде омский "Авангард" (3:2).

По итогам 41 проведенной встречи нижегородцы заработали 50 очков, располагаясь на пятой строчке в таблице Западной конференции. "Барыс" же за 42 игры набрал 36 баллов и занимает девятое место на Востоке.

