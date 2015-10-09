Драмой обернулся финал МЧМ-2026 по хоккею между Швецией и Чехией

Сборная Швеции завоевала золотые медали молодёжного чемпионата мира по хоккею 2026 года, одержав победу над командой Чехии в финальном матче со счётом 4:2, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первый период: гол в меньшинстве

Стартовый отрезок прошёл в упорной борьбе с минимальным количеством моментов, однако на 14-й минуте шведы сумели открыть счёт, играя в меньшинстве. Отличился Каспер Юустоварра Карлссон, воспользовавшийся ошибкой соперника и реализовавший контратаку — 1:0.

Второй период: большинство решает

Во втором периоде инициатива всё чаще переходила к сборной Швеции. На 29-й минуте Виктор Эклюнд удвоил преимущество своей команды, точно реализовав численное преимущество. Этот гол позволил шведам полностью взять матч под контроль.

Третий период: контроль и шанс на интригу

В начале заключительной двадцатиминутки Швеция сделала весомую заявку на итоговую победу — на 43-й минуте Саша Бумедьен довёл счёт до 3:0. Чехи сумели ответить лишь под занавес встречи: на 57-й миунте Адам Иржичек дал шанс на камбэк чехам, реализовав свой момент - 3:1. За 30 секунд до конца Матей Кубьеса сократил отставание до минимума, однако на большее времени уже не хватило.

К тому же, воспользовавшись тем, что чехи оставили ворота пустыми, шведы забили четвёртую шайбу, поставив окончательную точку в матче - 4:2.

Таким образом, сборная Швеции уверенно довела матч до победы и стала чемпионом мира среди молодёжи.

Напомним, бронзовые медали турнира завоевала сборная Канады, которая в матче за третье место обыграла команду Финляндии со счётом 6:3.

