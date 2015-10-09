Уйдёт из КПЛ? Сейдахмет получил предложение от "нового" клуба

Полузащитник "Актобе" Еркебулан Сейдахмет может продолжить карьеру в "Таразе", передают Vesti.kz.
Руководство клуба из Первой лиги подтвердило факт переговоров с футболистом и направило ему контрактное предложение. Как сообщил директор "Тараза" Дидар Сыдыкбек, диалог с игроком уже состоялся, а окончательное решение ожидается в ближайшее время.
"Мы провели диалог с Еркебуланом Сейдахметом по поводу возвращения в "Тараз". Направили ему контрактное предложение. В ближайшее время он даст ответ.
Важно учитывать, что на данный момент у него есть действующий контракт с "Актобе". Если этот вопрос решится, Еркош сдержит своё слово и может вернуться в "Тараз", — сообщил Сыдыкбек.
25-летний полузащитник является воспитанником таразского футбола. В "Актобе" он перешёл из стана алматинского "Кайрата" в феврале 2025 года. В минувшем сезоне Сейдахмет провёл 18 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.
Казахстанец забил пять голов в одном матче в Италии
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама