КПЛ
Уйдёт из КПЛ? Сейдахмет получил предложение от "нового" клуба

Еркебулан Сейдахмет. ©ФК "Кайрат"

Полузащитник "Актобе" Еркебулан Сейдахмет может продолжить карьеру в "Таразе", передают Vesti.kz.

Руководство клуба из Первой лиги подтвердило факт переговоров с футболистом и направило ему контрактное предложение. Как сообщил директор "Тараза" Дидар Сыдыкбек, диалог с игроком уже состоялся, а окончательное решение ожидается в ближайшее время.

"Мы провели диалог с Еркебуланом Сейдахметом по поводу возвращения в "Тараз". Направили ему контрактное предложение. В ближайшее время он даст ответ.

Важно учитывать, что на данный момент у него есть действующий контракт с "Актобе". Если этот вопрос решится, Еркош сдержит своё слово и может вернуться в "Тараз", — сообщил Сыдыкбек.

25-летний полузащитник является воспитанником таразского футбола. В "Актобе" он перешёл из стана алматинского "Кайрата" в феврале 2025 года. В минувшем сезоне Сейдахмет провёл 18 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

