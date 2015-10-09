Уйдёт из КПЛ? Сейдахмет получил предложение от "нового" клуба

Полузащитник "Актобе" Еркебулан Сейдахмет может продолжить карьеру в "Таразе", передают Vesti.kz.

Руководство клуба из Первой лиги подтвердило факт переговоров с футболистом и направило ему контрактное предложение. Как сообщил директор "Тараза" Дидар Сыдыкбек, диалог с игроком уже состоялся, а окончательное решение ожидается в ближайшее время.

"Мы провели диалог с Еркебуланом Сейдахметом по поводу возвращения в "Тараз". Направили ему контрактное предложение. В ближайшее время он даст ответ.

Важно учитывать, что на данный момент у него есть действующий контракт с "Актобе". Если этот вопрос решится, Еркош сдержит своё слово и может вернуться в "Тараз", — сообщил Сыдыкбек.