КХЛ
Сегодня 18:37
 

"Барыс" назвал состав на матч КХЛ

  Комментарии

"Барыс" назвал состав на матч КХЛ ©ХК "Барыс"

Столичный "Барыс" представил состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против нижегородского "Торпедо", сообщают Vesti.kz.

Столичный "Барыс" представил состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против нижегородского "Торпедо", сообщают Vesti.kz.

Встреча на льду в Нижнем Новгороде (Россия) начнётся в 19:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция стартует в 18:50 и будет доступна на телеканале Qazsport, а также на официальном сайте вещателя.

Асетов – Шайхмедденов – Панюков, Маккошен – Уолш

Логвин – Морелли – Веккьоне, Масси (А) – Данияр

Мухаметов – Томпсон – Уиллман, Бекетаев (А) – Бреус

Савицкий (С) – Омирбеков – Кайыржан, Оразов

Вратари: Бояркин (Шутов)


По итогам 41 проведенной встречи нижегородцы заработали 50 очков, располагаясь на пятой строчке в таблице Западной конференции. "Барыс" же за 42 игры набрал 36 баллов и занимает девятое место на Востоке.

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Россия, Нижний Новгород   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 19:00   •   не начат
Торпедо Н
Торпедо Н
(Нижний Новгород)
- : -
Барыс
Барыс
(Астана)
Кто победит в основное время?
Торпедо Н
Ничья
Барыс
Проголосовало 251 человек

