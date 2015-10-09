"Барыс" назвал состав на матч КХЛ

Столичный "Барыс" представил состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против нижегородского "Торпедо", сообщают Vesti.kz.

Встреча на льду в Нижнем Новгороде (Россия) начнётся в 19:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция стартует в 18:50 и будет доступна на телеканале Qazsport, а также на официальном сайте вещателя.

Асетов – Шайхмедденов – Панюков, Маккошен – Уолш

Логвин – Морелли – Веккьоне, Масси (А) – Данияр

Мухаметов – Томпсон – Уиллман, Бекетаев (А) – Бреус

Савицкий (С) – Омирбеков – Кайыржан, Оразов

Вратари: Бояркин (Шутов)

По итогам 41 проведенной встречи нижегородцы заработали 50 очков, располагаясь на пятой строчке в таблице Западной конференции. "Барыс" же за 42 игры набрал 36 баллов и занимает девятое место на Востоке.

