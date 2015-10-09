Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Сборные (хоккей)
Сегодня 08:05
 

Девять шайб в матче Канада - Финляндия решили судьбу медали МЧМ-2026

  Комментарии

Поделиться
Девять шайб в матче Канада - Финляндия решили судьбу медали МЧМ-2026 ©iihf.com

Сборная Канады завоевала бронзовые медали молодёжного чемпионата мира по хоккею 2026 года, обыграв Финляндию в матче за третье место — 6:3, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Сборная Канады завоевала бронзовые медали молодёжного чемпионата мира по хоккею 2026 года, обыграв Финляндию в матче за третье место — 6:3, сообщают Vesti.kz.

Канада с первых минут взяла инициативу под контроль и сумела реализовать своё преимущество в атаке. Одним из главных героев встречи стал Сэм О’Райли, оформивший дубль. Также по шайбе в ворота финской сборной отправили Брэйден Кутс, Зейн Парек, Портер Мартон и Гэвин Маккенна.

Финляндия старалась не отпускать соперника и отвечала результативными атаками. Авторами голов у финнов стали Артту Вялиля, Юлиус Миеттинен и Хейкки Руохонен, однако переломить ход встречи команда так и не смогла.

Таким образом, канадцы успешно реабилитировались за поражение в полуфинале от Чехии (4:6) и завершили турнир с бронзовыми наградами. Финская сборная, в свою очередь, осталась без медалей после драматичного поражения от Швеции в полуфинале, где уступила в серии буллитов (3:4 Б).

Напомним, финальный матч молодёжного чемпионата мира — 2026 между сборными Чехии и Швеции состоится 6 января.

Где и когда смотреть матч "Барыса" против "Торпедо" в КХЛ

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Россия, Нижний Новгород   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 19:00   •   не начат
Торпедо Н
Торпедо Н
(Нижний Новгород)
- : -
Барыс
Барыс
(Астана)
Кто победит в основное время?
Торпедо Н
Ничья
Барыс
Проголосовало 182 человек

Реклама

Живи спортом!