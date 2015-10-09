Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Сборные (хоккей)
Сегодня 08:00
 

Серия буллитов определила финалиста молодёжного ЧМ по хоккею

Серия буллитов определила финалиста молодёжного ЧМ по хоккею ©iihf.com

Определился первый финалист молодёжного чемпионата мира-2026 (U-20) по хоккею, который проходит в США, передают Vesti.kz.

Им стала сборная Швеции, обыгравшая Финляндию в полуфинале турнира.

Основное время встречи завершилось вничью — 3:3, а в серии буллитов сильнее оказались шведы — 2:1.

В составе победителей шайбы забросили Линус Эрикссон (1-я минута), Ивар Штенберг (22-я) и Эдди Генборг (35-я). Решающим стал точный буллит Антона Фронделля. У финнов отличились Атте Йоки (17-я), Яспер Кухта (23-я) и Йоона Саарелайнен (55-я).

В финале сборная Швеции сыграет с победителем другой полуфинальной пары Канада — Чехия.

