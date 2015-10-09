Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Сборные (хоккей)
Сегодня 10:00
 

Канада и Чехия выдали матч с 10 шайбами и выявили второго финалиста МЧМ-2026

Канада и Чехия выдали матч с 10 шайбами и выявили второго финалиста МЧМ-2026 ©iihf.com

Сборная Чехии стала вторым финалистом молодёжного чемпионата мира-2026 по хоккею в США, обыграв Канаду в полуфинале, передают Vesti.kz.

Канадцы открыли счёт первыми, но чешские хоккеисты не только отыгрались, но и вырвали победу, забросив решающие шайбы на последних минутах матча - 6:4.

В составе победителей отличились Максимилиан Курран (17-я минута), Адам Титльбах (24-я), Адам Бенак (40-я), Войцех Чихар (50-я, 60-я) и Томаш Полетин (59-я). У проигравших точными бросками отметились Тидж Игинла (16-я), Зейн Парех (33-я), Коул Решни (44-я) и Портер Мартон (58-я).

В финале сборная Чехии встретится со Швецией. Встреча пройдёт 6 января. В этот же день состоится матч за третье место между Финляндией и Канадой.

Серия буллитов определила финалиста молодёжного ЧМ по хоккею

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

