Канада и Чехия выдали матч с 10 шайбами и выявили второго финалиста МЧМ-2026

Сборная Чехии стала вторым финалистом молодёжного чемпионата мира-2026 по хоккею в США, обыграв Канаду в полуфинале, передают Vesti.kz.

Канадцы открыли счёт первыми, но чешские хоккеисты не только отыгрались, но и вырвали победу, забросив решающие шайбы на последних минутах матча - 6:4.

В составе победителей отличились Максимилиан Курран (17-я минута), Адам Титльбах (24-я), Адам Бенак (40-я), Войцех Чихар (50-я, 60-я) и Томаш Полетин (59-я). У проигравших точными бросками отметились Тидж Игинла (16-я), Зейн Парех (33-я), Коул Решни (44-я) и Портер Мартон (58-я).

В финале сборная Чехии встретится со Швецией. Встреча пройдёт 6 января. В этот же день состоится матч за третье место между Финляндией и Канадой.

