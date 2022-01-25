Голкипер Эдди Паскуале и форвард Корбэн, выступавшие ранее за "Барыс" в КХЛ, попали в заявку сборной Канады на Олимпиаде-2022, передает "Спорт-Экспресс".

Мужской хоккейный турнир в Пекине стартует 9 февраля, а ранее свой состав обнародовала Россия. Есть вариант, что хоккеисты разыграют медали в другие сроки. За Словакию сыграет форвард столичной команды Томаш Юрчо.

Состав сборной Казахстана на Олимпиаде-2022

Вратари: Девон Леви (Северо-Восточный университет, NCAA), Эдди Паскуале ("Локомотив", КХЛ), Мэтт Томкинс ("Фрелунда", Швеция).

Защитники: Брэндон Гормли ("Динамо" Рига, КХЛ), Алекс Грант ("Йокерит", КХЛ), Оуэн Пауэр (Мичиганский университет, NCAA), Тайлер Уотерспун ("Ютика", АХЛ), Мэт Робинсон (СКА, КХЛ), Марк Барберио, Джейсон Демерс (оба - "Ак Барс", КХЛ), Максим Норо ("Цюрих", Швейцария).

Нападающие: Даниэль Карр ("Лугано", Швейцария), Даниэль Уинник ("Женева", Швейцария), Корбэн Найт ("Авангард", КХЛ), Адам Крэкнелл ("Бэйкерсфилд", АХЛ), Бен Стрит ("Мюнхен", Германия), Мэйсон Мактавиш ("Гамильтон", OHL), Джек Макбэйн (Бостонский колледж, NCAA), Лэндон Ферраро ("Кельн", Германия), Эрик Стаал ("Айова", АХЛ), Давид Деарне ("Фрибур-Готтерон", Швейцария), Адам Тамбеллини ("Регле", Швеция), Джордан Уил ("Ак Барс", КХЛ), Эрик О'Делл ("Динамо" Москва, КХЛ), Джош Хо-Сэнг ("Торонто Марлиз", АХЛ).

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Казахстан выбрал знаменосцев, а также определил спортсменов, которые поборются за медали Игр-2022.