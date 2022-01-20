Хоккейный турнир Олимпиады-2022 могут перенести на лето

Велика вероятность, что в ближайшие дни будет объявлено о переносе хоккейной части турнира Олимпиады в Пекине (мужчины и женщины) и керлинга на лето 2022 года, сообщает телеграм-канал "АренаБреда".

Но, как отмечает источник, это по неподтвержденным пока данным и связано с тем, что в групповых видах спорта риск распространения COVID-19 значительно выше, чем при индивидуальных.

Хоккейные матчи в Пекине должны пройти с 3 по 20 февраля. 12 мужских и 10 женских команд разыграют два комплекта наград - в мужском и женском турнирах соответственно.