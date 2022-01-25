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Кто представит Казахстан на Олимпиаде-2022: названы имена спортсменов

Кто представит Казахстан на Олимпиаде-2022: названы имена спортсменов
©olympic.kz
Новости спорта Олимпиада Зимняя Олимпиада

Определены составы команд по зимним видам спорта, которые представят Казахстан на Олимпиаде в Пекине-2022, сообщает olympic.kz. Нашу страну на главном старте представят 34 спортсмена.

По решению Международной федерации лыжного спорта (FIS) команде Казахстана по лыжным гонкам присуждена дополнительная квота, позволяющая участвовать в пяти дисциплинах, и еще одна во фристайле-могул.

В лыжных гонках страну представят двое мужчин и пять женщин: Виталий Пухкало, Евгений Величко, Ксения Шалыгина, Валерия Тюленева, Ирина Быкова, Надежда Степашкина и Ангелина Шурыга.

В состязаниях по фристайлу-могул в борьбу вступят Юлия Галышева, Аяулым Амренова, Олеся Граур, Анастасия Городко, Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков. В акробатике честь страны будут защищать Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева и Шерзод Хаширбаев.

В горнолыжном спорте казахстанец Захар Кучин выступит в двух дисциплинах – слаломе и гигантском слаломе, у женщин участие в слаломе примет Александра Троицкая.

Казахстанские "летающие лыжники" Сергей Ткаченко и Данил Васильев поборются в состязаниях по прыжкам на лыжах с трамплина. Чингиз Ракпаров станет первым казахстанцем, выступившем в лыжном двоеборье на Олимпийских играх. 

В состязаниях по биатлону на старт выйдут Галина Вишневская-Шепоренко, Александр Мухин и Владислав Киреев. Также путевки на Олимпиаду по конькобежному спорту оформили Надежда Морозова, Екатерина Айдова, Дмитрий Морозов, Иван Аржаников и Денис Кузин.

В забегах по шорт-треку выступят пятеро казахстанских мастеров короткой дорожки: Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Яна Хан и Ольга Тихонова. 

Таким образом, казахстанские спортсмены смогли оформить 87 лицензий на белую Олимпиаду. Знаменосцами сборной назначены шорт-трекист Абзал Ажгалиев и конькобежка Екатерина Айдова. 

Сейчас важная задача – организация и логистика заключительных дней перед стартом Олимпийских игр. Казахстанские атлеты находятся в закрытых карантинных зонах. Оргкомитет Пекина-2022 и Международный олимпийский комитет принимают беспрецедентные меры по обеспечению охраны здоровья участников Игр.

Для спортсменов выпущен специальный свод правил поведения на Играх – "плейбук". Основная часть команды вылетит в Китай 27 января чартерным рейсом из Нур-Султана с остановкой в Алматы. Часть спортсменов, которые проходят сборы за рубежом, вылетят в Пекин по индивидуальному графику. 

Зимние Олимпийские игры 2022 года откроются 4 февраля. На них разыграют 109 комплектов медалей.

Кроме Галышевой. Кто еще способен выиграть медаль на Олимпиаде-2022

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Метки:
Олимпиада-2022 Китай Зимние виды спорта Галышева Юлия Вишневская Галина Айдова Екатерина Кузин Денис Рейхерд Дмитрий

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