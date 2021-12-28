Казахстанский форвард Никита Михайлис ворвался в топ-5 бомбардиров регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и тащит "Барыс" в Кубок Гагарина. О лучшем сезоне 26-летней звезды столичного клуба - в материале корреспондента Vesti.kz.

С "Барысом" фланговый форвард проводит восьмой сезон в КХЛ, впервые преодолев рубеж в 40 набранных очков. 24 голевые передачи - тоже личный рекорд в регулярных чемпионатах Лиги. Единственная вершина, которую он еще не покорил, это забитые голы в "регулярке".

Сейчас у Михайлиса 16 результативных бросков, а это всего в трех голах от повторения лучшего личного достижения прошлого сезона. Дважды "десятый" номер останавливался на 17 шайбах, но в продолжающемся чемпионате вполне может замахнуться на 20 голов и более, поборовшись параллельно за место среди бомбардиров турнира.

Если "Барыс" в этом чемпионат выйдет в плей-офф, то казахстанский форвард должен получить серьезный контракт, как ведущая сила. И не обязательно, что соглашение придет от столичной команды. В услугах Михайлиса заинтересованы в России, где у нападающего появится возможность биться за титул и стать звездой в Лиге.

"Барыс" вряд ли снова удержит Михайлиса, как было пару сезонов назад. Он, как и другие лидеры столичного клуба, перерос команду и ему нужен новый вызов. Техничный, быстрый и результативный форвард найдет себе место практически в любой команде КХЛ. Осталось ему не завалить финиш сезона, чтобы поднять свой ценник.

Чем хорошо Михайлис? Он универсален. Если раньше от него было привычно видеть голы в равных составах и большинстве, то в текущем турнире он впервые дважды принес казахстанцам победы в буллитной серии. "Барыс" должен держаться за такого исполнителя, вокруг которого можно построить новую команду.

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Может дебютировать в КХЛ за "Барыс" и новый защитник, а еще один потенциальный новобранец отказался от перехода в клуб из Нур-Султана. На время олимпийской паузы для казахстанцев подобрали турнир, а очередной матч в КХЛ "Барыс" сыграет завтра, 29 декабря, против уфимского "Салавата Юлаева".