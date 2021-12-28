"Барыс" нашел турнир на время Олимпиады

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис рассказал о планах команды на время олимпийской паузы в КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский клуб последний матч перед перерывом проведет 21 января, а доиграет регулярный чемпионат с 22 февраля.

"Отдохнем недельку. Потом - двухнедельный сбор в Нур-Султане. Еще выезд в Минск на турнир. И потом, неделя, подготовка к чемпионату", - рассказал специалист.

Ранее в "Барысе" высказались о переходе в ЦСКА защитника Даррена Дица и рассказали о трансферных целях.

"Барыс" присмотрел двух защитников из НХЛ. В клубе высказались о трансферах и отъезде форварда-легионера

Может дебютировать в КХЛ за "Барыс" и новый защитник, а еще один потенциальный новобранец отказался от перехода в клуб из Нур-Султана.