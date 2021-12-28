Новый защитник? В "Барысе" рассказали о дебюте двухметрового хоккеиста в КХЛ

Казахстанский защитник Адиль Бекетаев пришел в "Барыс" в межсезонье, но в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) еще не дебютировал. Главный тренер Юрий Михайлис прокомментировал сложившуюся ситуацию, передает корреспондент Vesti.kz.

23-летний защитник с ростом 192 сантиметра выступает за "Номад" в чемпионате Казахстана.

- Он хорошо тренируется. Видно его огромное желание. У него будет шанс проявить себя. В ближайшее время он сыграет. Но все зависит от его подготовки и понимания партнеров. Желание у него огромное, - рассказал Михайлис.

- Осталось шесть-семь защитников. А кого рассматриваете на замену, если кто-то выпадет?

- В первую очередь это Адиль Бекетаев. А больше не рассматриваем никого.

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Добавим, что следующий домашний матч "Барыса" против "Салавата Юлаева" пройдет 29 декабря, а ранее мы оценили шансы конкурентов за последние места в Восточной конференции. Показалось, что казахстанцы по ходу регулярного чемпионата больше потеряли, чем приобрели, ведь они лишились главной звезды.