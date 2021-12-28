"Барыс" присмотрел двух защитников из НХЛ. В клубе высказались о трансферах и отъезде форварда-легионера

Президент "Барыса" Борис Иванищев рассказал о сорвавшихся переходах из НХЛ и прокомментировал отъезд канадского форварда Мэтта Фрэттина, передает корреспондент Vesti.kz.

- Он уехал по семейным обстоятельствам, у него родилась дочка, - высказался Иванищев о Фрэттине. - После Нового года выяснится. Он не расторг с нами контракт. По собственному желанию уехал, без денег. После Нового года ответит... Сейчас у него все хорошо. А то он очень сильно переживал, на нервах весь. Поэтому у него игра не шла. Так что подождем.

- Почему не были сделаны приобретения после ухода Даррена Дица? Говорили об игроках рижского "Динамо"...

- Мы вели переговоры с парой игроков, но с ним не вели, и с Петерссоном не вели... Мы хотели приобрести защитников, но с опытом выступления в НХЛ. Вчера отослали контракт. Ждали, что он соглашение подпишет, но его в последний момент не отпустила команда НХЛ. Из-за пандемии там идут переживания... Была пара хороших североамериканских защитников, но буквально вчера сорвалось. Клуб не отпустил.

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Ранее он объяснил причины ухода Даррена Дица.

Добавим, что следующий домашний матч "Барыса" против "Салавата Юлаева" пройдет 29 декабря.