Выстрел Байтаны, удар с лету и пушка от легионера "Актобе". Выбери лучший гол 12-го тура КПЛ-2021

Vesti.kz в очередном выпуске рубрики "Гол тура" предлагают принять участие в выборе лучшего взятия ворот в рамках 12-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных мячей. Выбрать лучший из них можно по этой ссылке.

Неманья Николич ("Тобол")

Форвард костанайцев в матче с "Кызыл-Жаром" сумел открыть счет эффектным ударом из пределов штрафной. Сербский легионер отличился на 63-й минуте. "Тобол" выиграл со счетом 2:0.

Артур Шушеначев ("Кайрат")

"Кайрат" одержал первую победу после двух ничьих и поражения. Одним из героев матча с "Актобе" (4:2) стал Шушеначев. Форвард алматинцев оформил дубль. Его гол, забитый на 36-й минуте, можно называть эффектным.

Бауыржан Байтана ("Тараз")

Несмотря на поражение "Тараза" от "Жетысу" (2:3), гол полузащитника жамбыльского клуба можно назвать одним из украшений матча. Байтана отличился на 70-й минуте, сравняв счет (2:2).

Эрвен Мукам ("Актобе")

Французский легионер "Актобе" во встрече с "Кайратом" отметился ассистом и забитым голом. Мяч Мукама, пущенный с дальней дистанции в "девятку", оказался весьма эффектным и эффективным.

Айбар Жаксылыков ("Жетысу")

Гол казахстанского форварда в матче с "Таразом" помимо того, что стал победным, так еще и без преувеличения украсит чемпионат.

Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших, по мнению читателей Vesti.kz, голов в предыдущих турах выглядит следующим образом:

Первый тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Турана";

Второй тур. Макс Эбонг ("Астана") - гол в ворота "Каспия";

Третий тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Кайрата";

Четвертый тур. Игорь Сергеев ("Актобе") - гол в ворота "Ордабасы";

Пятый тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Турана";

Шестой тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Кызыл-Жара";

Седьмой тур. Алибек Касым ("Кызыл-Жар") - гол в ворота "Жетысу";

Восьмой тур. Арман Кенесов (Кайсар) - гол в ворота "Кызыл-Жара";

Девятый тур. Адам Адахаджиев ("Жетысу") - гол в ворота "Акжайыка";

Десятый тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Тараза";

Одиннадцатый тур. Бруно Алекс ("Атырау") - гол в ворота "Тараза";

Матчи 12-го тура прошли 18 и 19 мая. 13-й тур будет сыгран 23 и 24 мая. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь

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