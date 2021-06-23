Встречи, требования и жесткий разговор. Как болельщики возвращают в чувство клубы КПЛ

Похоже, жесткий разговор болельщиков "Ордабасы" с командой возымел действие. Это отразилось на результате матча с "Астаной". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как в чемпионскую гонку возвращается интрига, и вспоминает аналогичные встречи фанатов с другими казахстанскими клубами в этом сезоне.

Поводом к обращению шымкентских болельщиков к команде стали неудовлетворительные результаты. А последней каплей послужило домашнее поражение от "Актобе" (0:1) в 16-м туре чемпионата. После матча болельщики долго не выпускали клубный автобус с территории стадиона, требуя встречи с руководством "Ордабасы". Эту ситуацию пришлось комментировать даже в Управлении спорта города Шымкента.

Встреча с игроками произошла позже и получилась весьма эмоциональной. По ее итогам болельщиками было предложено назначить капитаном команды местного воспитанника Еркебулана Тунгышбаева . До этого данные функции исполнял Пабло Фонтанелло . Просьба была удовлетворена

Все это, вероятно, встряхнуло команду. "Ордабасы" разразился сенсационной победой в столице над "Астаной". Лидер чемпионата, между прочим, потерпел первое поражение в сезоне. Теперь "Тобол" может сравняться по набранным очкам с командой Андрея Тихонова. А "Кайрат" имеет шанс сократить отставание от "Астаны" до пяти очков, что за восемь туров до конца чемпионата уже не будет выглядеть катастрофой. Таким образом, болельщики костанайцев и алматинцев в какой-то мере должны быть благодарны поклонникам "Ордабасы".

Предыдущие неудачи шымкентцев по большей части носили психологический характер. В матче с "Астаной" они действительно предстали командой, о чем после игры заявил защитник южан Темирлан Ерланов. Конечно, успех в столице стал возможным и при определенной доле везения, но это не отменяет работу тренерского штаба и мотивации самих игроков.

Любопытно посмотреть, насколько глубоко в "Ордабасы" сделали выводы после встречи с фанатами. Был ли успех в матче с "Астаной" разовым всплеском или команда реально стиснула зубы и проявит себя в оставшейся части сезона.

Между тем это не единственная история с воздействием со стороны болельщиков на клубы в казахстанском футболе в этом сезоне. Результаты "Кайрата" в КПЛ-2021 разделили поклонников команды на два лагеря. Одни требовали отставки теперь уже бывшего главного тренера Алексея Шпилевского. Другие полностью поддерживали белорусского наставника. Первые приводили в качестве доводов ужасающую статистику клуба в текущем чемпионате, вторые обращались к прошлогоднему успеху, когда Шпилевский впервые за 16 лет привел алматинцев к чемпионству. В итоге после 14-го тура белорус покинул "Кайрат", перейдя в клуб второй немецкой Бундеслиги "Эрцгебирге". "Кайрат" после этого уже под руководством исполняющего обязанности главного тренера Кирилла Кекера одержал две победы в двух матчах.

Еще одним клубом, которому помогла встреча с болельщиками, стал "Атырау". После четвертого тура "нефтяники" имели четыре поражения с общим счетом 3:11 и располагались на дне турнирной таблицы. Последней каплей для возмущенных болельщиков стал разгром команды в матче против "Астаны" - 2:6. Их требования были стандартными - отставка тренерского штаба и руководства клуба.

Ситуацию даже обещали взять на контроль в Управлении спорта и физической культуры Атырауской области. Но команда после этого преобразилась. К настоящему моменту "нефтяники" одержали шесть побед, в том числе над "Кайратом" (1:0), и трижды сыграли вничью. Команда со дна турнирной таблицы поднялась в середину. Сейчас "Атырау" занимает восьмое место.

Турнирная таблица КПЛ-2021

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