Встречи, требования и жесткий разговор. Как болельщики возвращают в чувство клубы КПЛ

Похоже, жесткий разговор болельщиков "Ордабасы" с командой возымел действие. Это отразилось на результате матча с "Астаной". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как в чемпионскую гонку возвращается интрига, и вспоминает аналогичные встречи фанатов с другими казахстанскими клубами в этом сезоне.
Поводом к обращению шымкентских болельщиков к команде стали неудовлетворительные результаты. А последней каплей послужило домашнее поражение от "Актобе" (0:1) в 16-м туре чемпионата. После матча болельщики долго не выпускали клубный автобус с территории стадиона, требуя встречи с руководством "Ордабасы". Эту ситуацию пришлось комментировать даже в Управлении спорта города Шымкента.
Встреча с игроками произошла позже и получилась весьма эмоциональной. По ее итогам болельщиками было предложено назначить капитаном команды местного воспитанника Еркебулана Тунгышбаева. До этого данные функции исполнял Пабло Фонтанелло. Просьба была удовлетворена.
Все это, вероятно, встряхнуло команду. "Ордабасы" разразился сенсационной победой в столице над "Астаной". Лидер чемпионата, между прочим, потерпел первое поражение в сезоне. Теперь "Тобол" может сравняться по набранным очкам с командой Андрея Тихонова. А "Кайрат" имеет шанс сократить отставание от "Астаны" до пяти очков, что за восемь туров до конца чемпионата уже не будет выглядеть катастрофой. Таким образом, болельщики костанайцев и алматинцев в какой-то мере должны быть благодарны поклонникам "Ордабасы".
Предыдущие неудачи шымкентцев по большей части носили психологический характер. В матче с "Астаной" они действительно предстали командой, о чем после игры заявил защитник южан Темирлан Ерланов. Конечно, успех в столице стал возможным и при определенной доле везения, но это не отменяет работу тренерского штаба и мотивации самих игроков.
Любопытно посмотреть, насколько глубоко в "Ордабасы" сделали выводы после встречи с фанатами. Был ли успех в матче с "Астаной" разовым всплеском или команда реально стиснула зубы и проявит себя в оставшейся части сезона.
Между тем это не единственная история с воздействием со стороны болельщиков на клубы в казахстанском футболе в этом сезоне. Результаты "Кайрата" в КПЛ-2021 разделили поклонников команды на два лагеря. Одни требовали отставки теперь уже бывшего главного тренера Алексея Шпилевского. Другие полностью поддерживали белорусского наставника. Первые приводили в качестве доводов ужасающую статистику клуба в текущем чемпионате, вторые обращались к прошлогоднему успеху, когда Шпилевский впервые за 16 лет привел алматинцев к чемпионству. В итоге после 14-го тура белорус покинул "Кайрат", перейдя в клуб второй немецкой Бундеслиги "Эрцгебирге". "Кайрат" после этого уже под руководством исполняющего обязанности главного тренера Кирилла Кекера одержал две победы в двух матчах.
Еще одним клубом, которому помогла встреча с болельщиками, стал "Атырау". После четвертого тура "нефтяники" имели четыре поражения с общим счетом 3:11 и располагались на дне турнирной таблицы. Последней каплей для возмущенных болельщиков стал разгром команды в матче против "Астаны" - 2:6. Их требования были стандартными - отставка тренерского штаба и руководства клуба.
Ситуацию даже обещали взять на контроль в Управлении спорта и физической культуры Атырауской области. Но команда после этого преобразилась. К настоящему моменту "нефтяники" одержали шесть побед, в том числе над "Кайратом" (1:0), и трижды сыграли вничью. Команда со дна турнирной таблицы поднялась в середину. Сейчас "Атырау" занимает восьмое место.
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