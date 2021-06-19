"Болельщики были возмущены". Прокомментирован инцидент после матча "Ордабасы" - "Актобе"

В управлении спорта города Шымкент прокомментировали инцидент, который спровоцировали болельщики после матча OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу между "Ордабасы" и "Актобе".

Фанаты заблокировали клубный автобус и отпустили команду только после встречи с руководством.

"В каждой стране, когда проигрывает любимая команда жителей, к сожалению, случаются такие инциденты. И такое произошло у нас, наша команда в упорной борьбе проиграла, в связи с этим болельщики были возмущены и препятствовали выезду спортсменов", - сообщили Sputnik Казахстан в управлении.

По информации ведомства, после инцидента прошла беседа болельщиков с главным тренером "Ордабасы" Владимиром Седневым, в ходе который наставник команды разъяснил ситуацию и сказал, что клуб будет больше работать и радовать болельщиков своими победами. На сегодняшний день инцидент исчерпан. Футболисты не пострадали, чувствуют себя хорошо и готовятся к следующим соревнованиям.

Добавим, что болельщики не ограничились только блокировкой транспорта, но высказались и в комментариях к посту о прошедшем матче на странице шымкентского клуба. "Позор", "Закройте клуб", "Стыдно смотреть", "Нужно отправить в отставку акима Шымкента за разбазаривание денег", "Игра, в которую нужно играть быстро, растянули. Закройте клуб", "Как вы собрались бороться за кубок Казахстана в таком состоянии?" - некоторые комментарии возмущенных фанатов.

Болельщики заблокировали автобус "Ордабасы" после поражения от "Актобе". Хотели поговорить о проблемах

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