Болельщики заблокировали автобус "Ордабасы" после поражения "Актобе". Хотели поговорить о проблемах

Болельщики "Ордабасы" активно отреагировали на очередную потерю очков командой в рамках OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Они заблокировали клубный автобус, не выпуская его со стадиона.
Недовольные результатами команды фанаты хотели поговорить с руководством клуба: до победы на "Акжайыком" в прошлом туре шымкентцы не могли выиграть на протяжении семи встреч. Стороны "противостояния" договорились о пресс-конференции.
Ранее было обнародовано условие, которое может заставить клуб отказаться от дорогих легионеров. С 21 очком "Ордабасы" занимает седьмое место, отставая на три балла от зоны еврокубков.
"Актобе" выиграл второй матч подряд при новом тренере
Напомним, "Ордабасы" в 16-м туре КПЛ проиграл на своем поле "Актобе", одержав всего пять побед в 15 встречах.
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