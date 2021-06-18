"Актобе" выиграл второй матч подряд при новом тренере

"Ордабасы" уступил "Актобе" в 16-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Встреча проходила в Шымкенте и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Решающий гол на 81-й минуте забил воспитанник клуба Юрий Логвиненко, который удачно подключился к розыгрышу углового и головой переправил мяч в ворота.

Как итог, "Актобе" одержал вторую победу подряд при новом главном тренере Вахиде Масудове и с 19 очками закрепился на десятом месте в таблице. "Ордабасы", имея 21 балл, опустился с шестой позиции на седьмую.

В следующем туре, 22 июня, "Актобе" на своем поле встретится с "Кызыл-Жаром", а "Ордабасы" в этот день в гостях сыграет с "Астаной".

Напомним, что ранее в других матчах 16-го тура "Кызыл-Жар" уступил "Акжайыку" (0:1), "Шахтер" победил "Тараз" (1:0), "Атырау" проиграл "Астане" (0:2).

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