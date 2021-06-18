Дубль Томасова помог "Астане" выиграть 11-й матч в КПЛ и оторваться на шесть очков от "Тобола"

"Астана" переиграла "Атырау" в 16-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Атырау завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. Игра была сделана в первом тайме, когда дубль оформил лидер атак столичной команды Марин Томасов.

Сначала он откликнулся на передачу из глубины поля и в фирменном стиле завершил атаку, войдя в штрафную площадь соперника по правому флангу и пробив неотразимо по воротам. Затем он решился на удар из-за пределов штрафной - и пробил так, что голкипер хозяев Арам Айрапетян не стал даже реагировать.

Второй тайм превратился в пустую формальность, хоть команды и пытались забить, но "нефтяники" понимали, что им не удастся отыграться против такого матерого оппонента.

Таким образом, лидирующие в таблице астанчане выиграли 11-й матч в чемпионате и на шесть баллов оторвались от ближайшего преследователя "Тобола", который свой матч с "Жетысу" проведет 19 июня. "Атырау", имея 21 балл, сохранил за собой восьмую строчку.

В следующем туре, 22 июня, "Астана" на своем поле сыграет с "Ордабасы", а "Атырау" на следующий день встретится с "Жетысу".

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