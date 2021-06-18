Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Все про ЕВРО-2020 Все про ОЛИМПИАДУ-2020 Прямая трансляция EFC 37
Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Акжайык" вырвал победу у "Кызыл-Жара" и поднялся на четвертое место в КПЛ

Все решилось после перерыва.

"Акжайык" вырвал победу у "Кызыл-Жара" и поднялся на четвертое место в КПЛ
Фото: ФК "Акжайык"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 16
Кызыл-Жар - Акжайык 0:1

Голы: Антипов, 50 (0:1)

Нереализованные:

Турнирная таблица

"Кызыл-Жар" уступил у "Акжайыку" в 16-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Встреча прошла в Петропавловске и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом тайме зрители не увидели голов, а вот после перерыва, а именно на 50-й минуте удача улыбнулась гостям. Уральцы убежали в быструю контратаку, в ходе которой Евгений Козлов выдал точный пас на Ивана Антипова, который с убойной позиции не промахнулся.

Немногочисленные болельщики на трибунах гнали хозяев вперед, но им так и не удалось спастись от поражения.

Благодаря этому успеху "Акжайык" набрал 24 очка и поднялся с седьмого места на четвертое, а "Кызыл-Жар", имея в активе 21 балл, опустился с пятой позиции на седьмую.

В следующем туре, 22 июня, "Акжайык" дома примет "Шахтер", а "Кызыл-Жар" в этот день на выезде встретится с "Актобе". Турнирная таблица приведена по этой ссылке.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
КПЛ-2021 Кызыл-Жар СК Акжайык ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 19:57
Футбол
"Акжайык" вырвал победу у "Кызыл-Жара" и поднялся на четвертое место в КПЛ "Акжайык" вырвал победу у "Кызыл-Жара" и поднялся на четвертое место в КПЛ
Сегодня , 19:10
Футбол
Балканский Жуниньо покинул клуб КПЛ Балканский Жуниньо покинул клуб КПЛ
Сегодня , 18:47
Футбол
Футболист "Астаны" за 1,5 миллиона евро прокомментировал свой переход в состав европейского чемпиона Футболист "Астаны" за 1,5 миллиона евро прокомментировал свой переход в состав европейского чемпиона
Сегодня , 16:59
Футбол
Легионер "Астаны" за 1,5 миллиона евро выбрал новый клуб Легионер "Астаны" за 1,5 миллиона евро выбрал новый клуб
Сегодня , 16:37
Футбол
Гол французского футболиста "Каспия" признан лучшим в 15-м туре КПЛ-2021 Гол французского футболиста "Каспия" признан лучшим в 15-м туре КПЛ-2021
Сегодня , 15:54
Футбол
"Самый сложный момент был после матча с "Астаной". Бабаян - об уходе из "Тобола", роли в ЦСКА и Стойлове "Самый сложный момент был после матча с "Астаной". Бабаян - об уходе из "Тобола", роли в ЦСКА и Стойлове
Сегодня , 12:22
Футбол
Первый матч "Тобола" без Бабаяна и интрига в Атырау. Превью к 16-му туру КПЛ-2021 Первый матч "Тобола" без Бабаяна и интрига в Атырау. Превью к 16-му туру КПЛ-2021
Сегодня , 11:14
Футбол
Прямая трансляция матчей "Астана" - "Атырау", "Тараз" - "Шахтер" и других игр 16-го тура КПЛ Прямая трансляция матчей "Астана" - "Атырау", "Тараз" - "Шахтер" и других игр 16-го тура КПЛ
Вчера , 22:27
Футбол
"Тобол" попрощался с Бабаяном. Тот сделал заявление "Тобол" попрощался с Бабаяном. Тот сделал заявление
Вчера , 19:56
Футбол
"Кайрат" объявил об уходе российского полузащитника "Кайрат" объявил об уходе российского полузащитника
Вчера , 19:30
Футбол
Дебютировали за основную команду и растворились. Где сейчас молодежь "Кайрата", выступавшая в КПЛ-2020 Дебютировали за основную команду и растворились. Где сейчас молодежь "Кайрата", выступавшая в КПЛ-2020
Вчера , 18:12
Футбол
Официально. ЦСКА объявил о назначении Григория Бабаяна Официально. ЦСКА объявил о назначении Григория Бабаяна
Вчера , 17:02
Футбол
Селекция, дисциплина и тактика. "Тобол" после ухода Бабаяна выпадет из чемпионской гонки Селекция, дисциплина и тактика. "Тобол" после ухода Бабаяна выпадет из чемпионской гонки
Вчера , 16:26
Футбол
Бабаян? Директор ЦСКА сделал заявление о главном тренере Бабаян? Директор ЦСКА сделал заявление о главном тренере
Вчера , 16:00
Футбол
Директора закрытого ФК "Иртыш" осудили за неуплату многомиллионных налогов Директора закрытого ФК "Иртыш" осудили за неуплату многомиллионных налогов
Вчера , 14:19
Футбол
Помогал Стойлову, был лучшим в лиге и удачно стартовал в отборе на Евро. Что известно о новом тренере "Тобола" Помогал Стойлову, был лучшим в лиге и удачно стартовал в отборе на Евро. Что известно о новом тренере "Тобола"
Вчера , 13:16
Футбол
Сын экс-директора "Кайрата", защитник с казахстанскими корнями и клиент Селюка. Пять игроков из РПЛ для КПЛ Сын экс-директора "Кайрата", защитник с казахстанскими корнями и клиент Селюка. Пять игроков из РПЛ для КПЛ
Вчера , 09:22
Футбол
Трансфер ради сестры, отказ от аренды и тяжелая адаптация. Как Шушеначев добрался до основы "Кайрата" Трансфер ради сестры, отказ от аренды и тяжелая адаптация. Как Шушеначев добрался до основы "Кайрата"
16 июня, 22:19
Футбол
В Казахстане нацелились на экс-форварда "Рубина" из европейской сборной В Казахстане нацелились на экс-форварда "Рубина" из европейской сборной
16 июня, 21:40
Футбол
Тащит экс-игрок "Ордабасы", также там чемпион АПЛ и обидчик Эрича. Что известно о еврокубковом сопернике "Астаны" Тащит экс-игрок "Ордабасы", также там чемпион АПЛ и обидчик Эрича. Что известно о еврокубковом сопернике "Астаны"
16 июня, 20:21
Футбол
Бабаян отправился с ЦСКА на сборы в Австрию Бабаян отправился с ЦСКА на сборы в Австрию
16 июня, 19:14
Футбол
Появились новые подробности прихода Бабаяна в ЦСКА Появились новые подробности прихода Бабаяна в ЦСКА
16 июня, 18:25
Футбол
Стал известен соперник "Кайрата" в Лиге конференций в случае поражения в первом раунде Лиги чемпионов Стал известен соперник "Кайрата" в Лиге конференций в случае поражения в первом раунде Лиги чемпионов
16 июня, 16:16
Футбол
"Кайрат" узнал соперника по второму раунду Лиги чемпионов "Кайрат" узнал соперника по второму раунду Лиги чемпионов
16 июня, 15:09
Футбол
Бабаян может возглавить ЦСКА Зайнутдинова. Известны подробности Бабаян может возглавить ЦСКА Зайнутдинова. Известны подробности
16 июня, 14:44
Футбол
Участник исторической победы над "МЮ" и абсолютный рекордсмен. Топ-5 незабивных игроков КПЛ Участник исторической победы над "МЮ" и абсолютный рекордсмен. Топ-5 незабивных игроков КПЛ
16 июня, 11:50
Футбол
В Казахстане задумали построить новый футбольный стадион В Казахстане задумали построить новый футбольный стадион
16 июня, 11:24
Футбол
Анализ первой игры "Кайрата" после ухода Шпилевского: что изменилось при Кекере и как прибавил Абикен Анализ первой игры "Кайрата" после ухода Шпилевского: что изменилось при Кекере и как прибавил Абикен
16 июня, 10:22
Футбол
С кем сыграют "Астана", "Тобол" и "Шахтер"? Прямая трансляция жеребьевки Лиги конференций С кем сыграют "Астана", "Тобол" и "Шахтер"? Прямая трансляция жеребьевки Лиги конференций
16 июня, 08:52
Футбол
Определились потенциальные соперники "Астаны", "Тобола" и "Шахтера" в новом турнире УЕФА Определились потенциальные соперники "Астаны", "Тобола" и "Шахтера" в новом турнире УЕФА
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика