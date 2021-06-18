"Акжайык" вырвал победу у "Кызыл-Жара" и поднялся на четвертое место в КПЛ

"Кызыл-Жар" уступил у "Акжайыку" в 16-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Встреча прошла в Петропавловске и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом тайме зрители не увидели голов, а вот после перерыва, а именно на 50-й минуте удача улыбнулась гостям. Уральцы убежали в быструю контратаку, в ходе которой Евгений Козлов выдал точный пас на Ивана Антипова, который с убойной позиции не промахнулся.

Немногочисленные болельщики на трибунах гнали хозяев вперед, но им так и не удалось спастись от поражения.

Благодаря этому успеху "Акжайык" набрал 24 очка и поднялся с седьмого места на четвертое, а "Кызыл-Жар", имея в активе 21 балл, опустился с пятой позиции на седьмую.

В следующем туре, 22 июня, "Акжайык" дома примет "Шахтер", а "Кызыл-Жар" в этот день на выезде встретится с "Актобе". Турнирная таблица приведена по этой ссылке.

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