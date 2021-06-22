"Ордабасы" сменил капитана после встречи с болельщиками

ФК "Ордабасы" назначил полузащитника Еркебулана Тунгышбаева новым капитаном команды, сообщает пресс-служба клуба.
Вице-капитанами выбраны защитники Темирлан Ерланов и Пабло Фонтанелло.
Тунгышбаев, 26-летний воспитанник шымкентского футбола , провел в составе "Ордабасы" 159 матчей и забил 26 голов. Также полузащитник сыграл 11 матчей за национальную сборную Казахстана и забил один гол. Он является чемпионом, вице-чемпионом и бронзовым призером чемпионата Казахстана.
Напомним, что болельщики "Ордабасы" активно отреагировали на проигрыш "Актобе" (0:1) в предыдущем матче КПЛ, затем с ними провели встречу. Сегодня, 22 июня, шымкентский клуб на выезде сыграет с "Астаной".
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