Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Все про ЕВРО-2020 Все про ОЛИМПИАДУ-2020 Турнир EFC 37 в Алматы
Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Ордабасы" показал видео со встречи с болельщиками после блокировки автобуса из-за поражения "Актобе"

"Ордабасы" показал видео со встречи с болельщиками после блокировки автобуса из-за поражения "Актобе"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

"Ордабасы" показал видео со встречи руководства, тренерского штаба и игроков с болельщиками клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, болельщики "Ордабасы" активно отреагировали на проигрыш "Актобе" (0:1) в рамках чемпионата Казахстана по футболу. Они заблокировали клубный автобус, не выпуская его со стадиона. Недовольные результатами команды фанаты хотели поговорить с руководством клуба: до победы над "Акжайыком" в прошлом туре шымкентцы не могли выиграть на протяжении семи встреч. Стороны "противостояния" договорились о пресс-конференции.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Ордабасы ФК КПЛ-2021

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 21:24
Футбол
"Ордабасы" показал видео со встречи с болельщиками после блокировки автобуса из-за поражения "Актобе" "Ордабасы" показал видео со встречи с болельщиками после блокировки автобуса из-за поражения "Актобе"
Сегодня , 16:06
Футбол
Сербский футболист покинул "Тобол" Сербский футболист покинул "Тобол"
Вчера , 22:52
Футбол
"Кайрат" разгромил "Туран" и выиграл третий матч подряд в КПЛ "Кайрат" разгромил "Туран" и выиграл третий матч подряд в КПЛ
Вчера , 21:59
Футбол
"Кайсар" вдесятером обыграл "Каспий" в матче с шестью голами и покинул последнее место в КПЛ "Кайсар" вдесятером обыграл "Каспий" в матче с шестью голами и покинул последнее место в КПЛ
Вчера , 20:53
Футбол
"Тобол" выиграл первый матч без Бабаяна и до трех очков сократил отставание от "Астаны" "Тобол" выиграл первый матч без Бабаяна и до трех очков сократил отставание от "Астаны"
Вчера , 17:16
Футбол
"Актобе" выступил с заявлением "Актобе" выступил с заявлением
Вчера , 16:50
Футбол
"Он как Слуцкий". Тошич оценил переход Бабаяна в ЦСКА "Он как Слуцкий". Тошич оценил переход Бабаяна в ЦСКА
Вчера , 15:39
Футбол
"Астана" заинтересовалась футболистом из европейского чемпионата за миллион евро "Астана" заинтересовалась футболистом из европейского чемпионата за миллион евро
Вчера , 12:11
Футбол
"Болельщики были возмущены". Прокомментирован инцидент после матча "Ордабасы" - "Актобе" "Болельщики были возмущены". Прокомментирован инцидент после матча "Ордабасы" - "Актобе"
Вчера , 10:32
Футбол
"Гнули свою линию". Главный тренер "Актобе" высказался о победе над "Ордабасы" в КПЛ "Гнули свою линию". Главный тренер "Актобе" высказался о победе над "Ордабасы" в КПЛ
Вчера , 08:59
Футбол
Прямая трансляция матчей "Тобол" - "Жетысу", "Туран" - "Кайрат" и еще одной игры 16-го тура КПЛ Прямая трансляция матчей "Тобол" - "Жетысу", "Туран" - "Кайрат" и еще одной игры 16-го тура КПЛ
Вчера , 08:27
Футбол
Болельщики заблокировали автобус "Ордабасы" после поражения от "Актобе". Хотели поговорить о проблемах Болельщики заблокировали автобус "Ордабасы" после поражения от "Актобе". Хотели поговорить о проблемах
Вчера , 07:16
Футбол
"Есть ощущение незавершенности". Казахстанский специалист высказался об уходе Бабаяна из "Тобола" в ЦСКА "Есть ощущение незавершенности". Казахстанский специалист высказался об уходе Бабаяна из "Тобола" в ЦСКА
18 июня, 23:41
Футбол
Стало известно, где мог оказаться Бабаян до перехода в ЦСКА Стало известно, где мог оказаться Бабаян до перехода в ЦСКА
18 июня, 22:56
Футбол
"Актобе" выиграл второй матч подряд при новом тренере "Актобе" выиграл второй матч подряд при новом тренере
18 июня, 22:14
Футбол
"Астана" объявила о назначении Али Алиева "Астана" объявила о назначении Али Алиева
18 июня, 21:52
Футбол
Дубль Томасова помог "Астане" выиграть 11-й матч в КПЛ и оторваться на шесть очков от "Тобола" Дубль Томасова помог "Астане" выиграть 11-й матч в КПЛ и оторваться на шесть очков от "Тобола"
18 июня, 20:57
Футбол
Воспитанник "Локомотива" принес "Шахтеру" долгожданную победу в КПЛ Воспитанник "Локомотива" принес "Шахтеру" долгожданную победу в КПЛ
18 июня, 19:57
Футбол
"Акжайык" вырвал победу у "Кызыл-Жара" и поднялся на четвертое место в КПЛ "Акжайык" вырвал победу у "Кызыл-Жара" и поднялся на четвертое место в КПЛ
18 июня, 19:10
Футбол
Балканский Жуниньо покинул клуб КПЛ Балканский Жуниньо покинул клуб КПЛ
18 июня, 18:47
Футбол
Футболист "Астаны" за 1,5 миллиона евро прокомментировал свой переход в состав европейского чемпиона Футболист "Астаны" за 1,5 миллиона евро прокомментировал свой переход в состав европейского чемпиона
18 июня, 16:59
Футбол
Легионер "Астаны" за 1,5 миллиона евро выбрал новый клуб Легионер "Астаны" за 1,5 миллиона евро выбрал новый клуб
18 июня, 16:37
Футбол
Гол французского футболиста "Каспия" признан лучшим в 15-м туре КПЛ-2021 Гол французского футболиста "Каспия" признан лучшим в 15-м туре КПЛ-2021
18 июня, 15:54
Футбол
"Самый сложный момент был после матча с "Астаной". Бабаян - об уходе из "Тобола", роли в ЦСКА и Стойлове "Самый сложный момент был после матча с "Астаной". Бабаян - об уходе из "Тобола", роли в ЦСКА и Стойлове
18 июня, 12:22
Футбол
Первый матч "Тобола" без Бабаяна и интрига в Атырау. Превью к 16-му туру КПЛ-2021 Первый матч "Тобола" без Бабаяна и интрига в Атырау. Превью к 16-му туру КПЛ-2021
18 июня, 11:14
Футбол
Прямая трансляция матчей "Астана" - "Атырау", "Тараз" - "Шахтер" и других игр 16-го тура КПЛ Прямая трансляция матчей "Астана" - "Атырау", "Тараз" - "Шахтер" и других игр 16-го тура КПЛ
17 июня, 22:27
Футбол
"Тобол" попрощался с Бабаяном. Тот сделал заявление "Тобол" попрощался с Бабаяном. Тот сделал заявление
17 июня, 19:56
Футбол
"Кайрат" объявил об уходе российского полузащитника "Кайрат" объявил об уходе российского полузащитника
17 июня, 19:30
Футбол
Дебютировали за основную команду и растворились. Где сейчас молодежь "Кайрата", выступавшая в КПЛ-2020 Дебютировали за основную команду и растворились. Где сейчас молодежь "Кайрата", выступавшая в КПЛ-2020
17 июня, 18:12
Футбол
Официально. ЦСКА объявил о назначении Григория Бабаяна Официально. ЦСКА объявил о назначении Григория Бабаяна
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика