"Ордабасы" показал видео со встречи с болельщиками после блокировки автобуса из-за поражения "Актобе"

"Ордабасы" показал видео со встречи руководства, тренерского штаба и игроков с болельщиками клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Напомним, болельщики "Ордабасы" активно отреагировали на проигрыш "Актобе" (0:1) в рамках чемпионата Казахстана по футболу. Они заблокировали клубный автобус, не выпуская его со стадиона. Недовольные результатами команды фанаты хотели поговорить с руководством клуба: до победы над "Акжайыком" в прошлом туре шымкентцы не могли выиграть на протяжении семи встреч. Стороны "противостояния" договорились о пресс-конференции.
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