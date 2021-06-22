"Мы были одной командой". Защитник "Ордабасы" описал сенсационную победу над "Астаной"

Димаш Тулегенов

Защитник "Ордабасы" Темирлан Ерланов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz. сенсационную победу в гостях над "Астаной". Он отметил, что успеха удалось добиться за счет командной игры.

- Поздравляю с победой! "Астана" впервые в этом сезоне проиграла дома, а вашей команде, у которой дела до этого шли не очень, получилось победить. За счет чего?

- Сегодняшняя игра была очень тяжелой. Сами знаете, "Астана" занимает первое место в таблице, сколько раз команда выигрывала чемпионство. Было нелегко. Мы были одной командой и смогли достичь успеха.

- Была какая-то особая мотивация на этот матч?

- Мотивация... Даже не знаю. Были одной командой, на каждую игру настраиваемся одинаково.

- Болельщики придали дополнительных сил?

- Да, фанатам отдельное спасибо! Они постоянно нас поддерживают. Мы им очень благодарны.

Напомним, "Ордабасы" в Нур-Султане в рамках 17-го тура КУПЛ забил "Астане" два безответных гола. Для шымкентцев это лишь вторая победа в последних десяти матчах. Благодаря этому успеху команда поднялась на пятое место в турнирной таблице. Что же касается "Астаны", то она потерпела первое поражение в КПЛ-2021.

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