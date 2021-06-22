"Ордабасы" после встречи с болельщиками разделался с "Астаной" и облегчил чемпионскую гонку "Тоболу"

ФК "Астана" потерпел первое поражение в сезоне-2021 Olimpbet-чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Андрея Тихонова, лидирующие в турнирной таблице, в матче 17-го тура Нур-Султане принимали "Ордабасы" и проиграли со счетом 0:2.

Шымкентские футболисты забили оба гола в первом тайме, причем всего за две минуты. Сначала на 22-й счет открыл Багдат Каиров. А затем на 24-й закрепил успех Жоао Пауло.

Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться здесь.

Потеряв очки, "Астана" осталась на первом месте КПЛ, но уже завтра, 23 июня, столичную команду может догнать костанайский "Тобол", который в рамках 17-го тура сыграет в гостях у "Кайсара". Сейчас команды разделяет всего три очка.

Отметим, что "Ордабасы" одержал эту победу после встречи с фанатами, которые были возмущены результатами команды. Перед матчем с "Астаной" шымкентцы даже сменили капитана.

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