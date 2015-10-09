В России поверили в большое будущее Дастана Сатпаева

Российский нападающий Идрис Умаев считает, что у Дастана Сатпаева есть большие шансы достичь самых высоких результатов в своей карьере. Он выделил сильнейшие качества юного таланта, сообщают Vesti.kz.

"Для своего возраста он очень развит физически. По телевизору и по фотографиям этого не видно, а когда ты видишь его вблизи или играешь против него, то это ощущаешь. Я думаю, футбольное понимание для его возраста... то, что я видел - я действительно рад за этого пацана. Я ему желаю самого наилучшего, потому что я лично с ним знаком и знаю, какой он человек. Пусть Аллах поможет ему и убережёт от травм, это самое главное. Если травмы не помешают, думаю, он дорастёт до самых высоких результатов", - сказал Умаев в интервью комментатору Адаму Ахмадову.

Отметим, что Умаев знает Сатпаева по соперничеству в. В прошедшем сезоне они неоднократно сталкивались на поле в противостоянии

Добавим, что летом 2026 года 17-летний Сатпаев покинет "Кайрат" и присоединится к лондонскому "Челси".

