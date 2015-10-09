Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Вчера 23:55
 

В России поверили в большое будущее Дастана Сатпаева

  Комментарии

Поделиться
В России поверили в большое будущее Дастана Сатпаева Дастан Сатпаев в матче с "Копенгагеном". Фото: ФК "Кайрат"/Арман Джаксыгулов©

Российский нападающий Идрис Умаев считает, что у Дастана Сатпаева есть большие шансы достичь самых высоких результатов в своей карьере. Он выделил сильнейшие качества юного таланта, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Российский нападающий Идрис Умаев считает, что у Дастана Сатпаева есть большие шансы достичь самых высоких результатов в своей карьере. Он выделил сильнейшие качества юного таланта, сообщают Vesti.kz.

"Для своего возраста он очень развит физически. По телевизору и по фотографиям этого не видно, а когда ты видишь его вблизи или играешь против него, то это ощущаешь. Я думаю, футбольное понимание для его возраста... то, что я видел - я действительно рад за этого пацана.

Я ему желаю самого наилучшего, потому что я лично с ним знаком и знаю, какой он человек. Пусть Аллах поможет ему и убережёт от травм, это самое главное. Если травмы не помешают, думаю, он дорастёт до самых высоких результатов", - сказал Умаев в интервью комментатору Адаму Ахмадову.


Отметим, что Умаев знает Сатпаева по соперничеству в казахстанской премьер-лиге (КПЛ). В прошедшем сезоне они неоднократно сталкивались на поле в противостоянии "Актобе" и "Кайрата".

Добавим, что летом 2026 года 17-летний Сатпаев покинет "Кайрат" и присоединится к лондонскому "Челси".

Форвард из России высказался о получении казахстанского паспорта и игре за сборную

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 01:00   •   идёт
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
- : -
Борнмут
Борнмут
(Борнмут)
Кто победит в основное время?
Манчестер Юнайтед
Ничья
Борнмут
Проголосовало 214 человек

Реклама

Живи спортом!