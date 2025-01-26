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В клубе КПЛ определились с тренерским штабом

©ФК "Атырау"

Стал известен новый тренерский штаб футбольного клуба "Атырау", передают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

10 января главным тренером команды был представлен Константин Горовенко, который уже работал с клубом в 2022 году. Его ассистентом назначен Денис Мамонов. В тренерский штаб также вошли специалисты из Уральска – Сергей Клинков и Руслан Жангиров, ранее работавшие в системе уральского "Акжайыка".

Единственным представителем прежнего штаба, сохранившим свою позицию, стал тренер по работе с вратарями Нургазы Хайруллин.

Напомним, предыдущий наставник "Атырау" белорус Виталий Жуковский возглавил "Туран".

На данный момент атыраусцы проводят сборы в Турции и потерпели неожиданное поражение.

За трансферными новостями в КПЛ можно следить по этой ссылке.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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