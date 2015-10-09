Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 20:21
 

В Казахстане пошли на хитрость и забрали звезду у клуба РПЛ

Костанайский "Тобол" воспользовался неоднозначной ситуацией марокканского полузащитника Амина Талала в российском "Ахмате", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В текущем сезоне РПЛ Талал сыграл всего два матча за клуб из Грозного из-за разногласий с тренерским штабом. Этой ситуацией воспользовался "Тобол", который пригласил марокканца на зарплату значительно уступающей "Ахмату".

Стоит добавить, что Амин Талал пошел на этот шаг из желания иметь постоянную игровую практику, которую сможет получать в костанайской команде. В 29 матчах за "Ахмат" марокканский легионер забил три гола и отдал четыре голевые передачи.

За свою карьеру Талал играл за такие клубы, как французские "Орлеан" и "Бастию", а также молдавский "Шериф", за который забивал в еврокубках. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 400 тысяч евро.

