Участник еврокубков из КПЛ объявил о подписании легионера за 237 миллионов

Марокканский футболист Мохамед Амин Талал официально стал игроком костанайского "Тобола", сообщают Vesti.kz.

Талал — воспитанник французской академии "Орлеана". В сентябре 2021 года он перешёл в "Бастию", а в начале 2023 года пополнил ряды молдавского "Шерифа".

В тираспольском клубе Амин носил капитанскую повязку, стал лучшим бомбардиром команды и был признан болельщиками лучшим игроком сезона-2023.

С начала 2024 года он защищал цвета грозненского "Ахмата".

Талал действует на позиции атакующего полузащитника. Трансферная стоимость 29-летнего легионера оценивается в 400 тысяч евро (около 237 миллионов тенге).

Напомним, в минувшем сезоне "Тобол" стал бронзовым призёром казахстанской премьер-лиги-2025 и выиграл Кубок Казахстана. Эти результаты позволили клубу завоевать путёвку в квалификацию Лиги конференций УЕФА.

