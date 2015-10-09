Участник еврокубков из КПЛ объявил о подписании легионера за 237 миллионов

Марокканский футболист Мохамед Амин Талал официально стал игроком костанайского "Тобола", сообщают Vesti.kz.
Талал — воспитанник французской академии "Орлеана". В сентябре 2021 года он перешёл в "Бастию", а в начале 2023 года пополнил ряды молдавского "Шерифа".
В тираспольском клубе Амин носил капитанскую повязку, стал лучшим бомбардиром команды и был признан болельщиками лучшим игроком сезона-2023.
С начала 2024 года он защищал цвета грозненского "Ахмата".
Талал действует на позиции атакующего полузащитника. Трансферная стоимость 29-летнего легионера оценивается в 400 тысяч евро (около 237 миллионов тенге).
Напомним, в минувшем сезоне "Тобол" стал бронзовым призёром казахстанской премьер-лиги-2025 и выиграл Кубок Казахстана. Эти результаты позволили клубу завоевать путёвку в квалификацию Лиги конференций УЕФА.
