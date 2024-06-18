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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Усилит "Астану"? "Актобе" рискует потерять еще одного игрока сборной Казахстана

Усилит "Астану"? "Актобе" рискует потерять еще одного игрока сборной Казахстана
©КФФ

Полузащитник сборной Казахстана Арман Кенесов оказался в любопытной ситуации, как выяснилось права на него принадлежат "Астане" и в "Актобе" он выступает на правах аренды. КорреспондентVesti.kz рассказывает о сложившиеся ситуации и возможном будущем игрока. 

Как известно, еще год назад Кенесов находился в шаге от перехода в "Астану", но тогда трансфер не состоялся. Однако, столичный клуб не оставил идею с подписанием Армана и зимой 2024 года заключил с ним контракт на правах свободного агента. 

При этом, не совсем понятно почему, но хавбек снова уехал в "Актобе", только уже на правах аренды. На данный момент есть слухи, что в Кенесове заинтересован "Елимай". Мы лично связались с Андреем Карповичем по этому поводу, на что он коротко ответил: "Без комментариев". 

Подобные новости явно возникают не просто так и очевидно, что Кенесов вполне может уйти из "Актобе" уже этим летом. 

Для "Актобе" это выглядит проблемой, ведь все мы знаем, что в июле клуб покинет Рамазан Оразов, перешедший в датский "Силькеборг". Кенесов мог бы стать если не равноценной, то близкой заменой Оразову по функционалу. 

При этом, мы видим, что у обладателя прав на Армана - "Астаны", есть существенные проблемы в средней линии. Даже Григорий Бабаян уже публично говорил о том, что полузащита нуждается в усилении. Сейчас в "Астане" ни одного эффективного полузащитника креативного плана. 

Возможно, "Астана" вернет Кенесова именно сейчас, ведь команде нужен игровой импульс на фоне столь неудачных результатов в чемпионате и перед стартом еврокубков. 

 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 10 5 4 1 17-8 19
2 Ордабасы 10 5 4 1 15-6 19
3 Кайрат 11 5 3 3 13-10 18
4 Елимай 10 4 5 1 13-11 17
5 Атырау 10 4 4 2 10-5 16
6 Тобол 10 4 3 3 12-9 15
7 Жетысу 10 4 3 3 10-11 15
8 Кайсар 10 3 4 3 8-11 13
9 Астана 10 3 3 4 10-8 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 10 2 2 6 6-11 8
12 Женис 11 2 2 7 6-18 8
13 Шахтер 10 2 1 7 5-18 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Кенесов Арман Астана ФК Актобе ФК КПЛ Футбол

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