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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Игрок сборной Казахстана нашел себе новый клуб в КПЛ

Игрок сборной Казахстана нашел себе новый клуб в КПЛ
©ФК "Актобе"

Полузащитник сборной Казахстана и "Актобе" Арман Кенесов может уйти в другой клуб КПЛ, сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Серый CARDINAL".

"В настоящее время Арман принадлежит "Астане", но находится в годичной аренде в "Актобе". Тем не менее, по нашей информации, игрок хочет попробовать свои силы в "Елимае". Но отпустит ли его актюбинский клуб туда, вопрос интересный: нужно смотреть условия аренды. Но совершенно точно этот футболист для выполнения задач, ФК "Актобе" нужен", - сообщает источник.

Напомним, Кенесов с 2022 года выступает за "Актобе". В текущем сезоне он сыграл за "красно-белых" 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя ассистами.

В составе сборной Казахстана 23-летний полузащитник провел три матча.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 10 5 3 2 13-9 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
5 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14
6 Атырау 9 3 4 2 7-5 13
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Тобол 9 3 3 3 11-9 12
9 Кайсар 9 3 3 3 7-10 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 9 2 1 6 5-10 7
12 Шахтер 9 2 1 6 5-15 7
13 Женис 10 2 1 7 4-16 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Футбольные трансферы Кенесов Арман КПЛ Актобе ФК Астана ФК Елимай ФК Сборная РК по футболу

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