Кто такой Нуралы Алип: откровения его одноклубников

Футболисты чемпионов России "Зенита" из Санкт-Петербурга Педро, Вильмар Барриос, Александр Коваленко и Нуралы Алип ответили на каверзные вопросы в официальном сообществе клуба в соцсети кто же в "Зените" самый, самый?

Алип: "я побеждал всех, Мостового, Сутормина, Кассьеру".

В итоге выяснилось, что игроки "Зенита" считаю казахстанского защитника Нуралы Алипа самым лучшим игроком клуба! В игре в футбол. Но только в "компьютерных играх", на футбольном симуляторе. По крайней мере так считает Александр Коваленко, что Алип играет лучше всех.

"Я играл с Алипом и считаю он лучше всех играет. Я и сам хорошо играю в симулятор, но Алип…он прям может джойстиком так хорошо вертеть, обводки, дриблинг".

Колумбийский полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос согласился что Алип очень хорошо играет в симулятор, но также и его соотечественник, форвард Матео Кассьера . Притом Вильмар заметил, что в паре с Кассьерой он обыграет Алипа в паре с Иваном(Сергеевым), другим полузащитником "Зенита".

В итоге пара Алипа и Сергеева сыграла в "симулятор" с Барриосом и Кассьерой и из небольшой видеонарезки можно понять что Нуралы с Иваном выиграли! По крайней мере Барриос сказал: "извините, мы проиграли"

"Кто лучший в симуляторе? Я, думаю. Каждый день играю. Много кого в команде побеждал: Мостового, Сутормина, Кассьеру, Коваленко, Родригао, всех".

Сам Алип без ложной скромности считает себя лучшим игроком Зенита по игре в футбольный симулятор.

- Всех победил?

"Ну бывали поражения, но в основном да".

Педро считает, что казахстанец не лучший в симулятор и вообще больше всех "кричит" на поле. Остальные с ним не согласны.

А вот бразильский нападающий клуба Педро считает, что лучше всех играет в команде другой бразильский форвард Густаво Мантуан, но с оговоркой, что он просто так думает, так как сам мало с кем играл в симулятор.

Зато Педро считает, что Алип больше всех кричит на играх и его слышно даже на другой другой стороне поля. Правда сам Алип, а также другие игроки, Коваленко и Барриос не согласны с бразильцем: казахстанец считает что больше всех кричит на поле бразильский полузащитник Вендел, а Коваленко и Барриос пришли к единому мнению, что "крикуном" в коллективе является голкипер Михаил Кержаков. Барриос при это добавил, что так и должно быть, голкипер должен кричать, подсказывать.

Примечательно, что при этом все футболисты согласились, что вообще больше всех кричит тренер Вильям, со скамейки. И его слышно буквально везде.

Из остальных единогласных ответов - больше всех с судьями спорит Клаудиньо?

Алип: "Самый добрый – Марио Фернандес, а я самый самый жесткий".

При этом Алип заметил что сам он с судьями не спорит, потому что может за это получить желтую карточку. А центральному защитнику получать карточку нельзя. Нуралы сказал, что спорить с судьями прерогатива капитана и "пока я не капитан еще команды, я с судьями не спорю) Но судя по ответу, создается впечатление, что Алип всерьез надеется когда-нибудь стать капитаном клуба.

Ответы защитника на остальные вопросы:

Кто больше всех ходит в качалку?

"Забыл, но вот Ерохин, Мостовой, Эракович, я тоже. Но больше всех Дуглас, Барриос"

Кто самый добрый в клубе?

"Марио(Фернандес), Дуглас, тихий такой. Но самый добрый – Марио"

На вопрос кто бьет спокойнее всех пенальти, Алип ответил: "Мостовой", а кто лучше всех танцует? - Мантуан.

Самым популярным казахстанский легионер считает Мостового, подчеркивая что у "восьмиклассниц"(притом вздыхая, уж не завидует ли?), а на того, кто может в будущем стать тренером, указывает на Дугласа.

Ну и напоследок, футболисты закончили предложение "Я самый самый".

Педро не скромно ответил, что он "самый самый главный дриблер", хорош в дриблинге ("умею обыгрывать соперника один в один, взял из футзала это еще и успешно использую"), Коваленко критично выпалил, что он в команде самый болтун. Барриос сказал, что он самый улыбчивый и веселый в команде, а вот Алип назвал себя "самым жестким", притом и на тренировках и в игре.