В УЕФА выбрали соперника для "Тобола" в Лиге Европы: подробности

Определился соперник костанайского "Тобола" в квалификации Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.
В первом квалификационном раунде команда Нурбола Жумаскалиева встретится со словацким клубом "Ружомберок". Первая игра пройдет 11 июля на выезде, а ответная 18-го в Казахстане.
Отметим, что "Тобол" является действующим обладателем Кубка Казахстана.
"Астана" также выступит в этом турнире, но начнет со второго квалификационного раунда.
Добавим, что ранее соперника по квалификации Лиги чемпионов узнал шымкентский "Ордабасы". В 19:00 пройдет жеребьевка квалификации Лиги конференций, по итогам которой определится соперник "Актобе".
Скриншот: UEFA.com©.
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