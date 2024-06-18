Определился соперник "Ордабасы" в Лиге чемпионов

Определился соперник "Ордабасы" в квалификации Лиги чемпионов сезона-2024/25, сообщают Vesti.kz.

Шымкенсткий клуб сыграет с молдавским "Петрокубом". Первый матчи в пройдет в Казахстане 9 или 10 июля, ответный на выезде - 16 или 17 июля.

Отметим, жеребьевка второго квалификационного раунда состоится завтра 19 июня.

Напомним, в предыдущем сезоне "Ордабасы" впервые в своей истории стали чемпионами Казахстана.

Добавим, что сегодня в Ньоне также станут известны соперники "Тобола" (первый квалификационный раунд Лиги Европы) и "Актобе" (первый квалификационный раунд Лиги конференций).

Скриншот: UEFA.com©.