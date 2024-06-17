Бабаян обвинил "людей в черном" в поражении "Астаны"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян ответил на вопросы журналистов после матча с "Ордабасы", передают Vesti.kz.

Встреча 11-го тура прошла в Алматы на стадионе "Хан-Тенгри" и завершилась победой шымкентского клуба со счетом 1:0.

- Думаю, что первый тайм мы провели гораздо лучше, чем соперник, создали ряд явных моментов, которые нужно было забивать. Во втором тайме сборники явно выпали, пришлось делать четыре замены к 60-й минуте. Во втором тайме у "Ордабасы" был один момент, который они реализовали. Тяжелое для нас поражение. Первое – нужно было забивать свои моменты, второе, и не менее важное, возможно даже ключевое – это не назначенный пенальти Кучиным. Мы пересмотрели эпизод, нужно быть слепым, чтобы не увидеть этот момент. Вообще назначение Кучина на наши матчи вызывает очень большой вопрос. Для чего это все делается? Он допускает в наших матчах ключевые ошибки и через паузу его снова назначают на нашу игру. Мы вообще не хотели, чтобы он работал наши игры до конца сезона. Для меня непонятно, почему и для чего это делается, но Кучин – стабилен, - приводит слова Бабаяна пресс-служба столичного клуба.

- Будет ли "Астана" подавать апелляцию на работу Кучина?

- Обязательно будем. Я еще на скамейке посмотрел, спросил у резервного судьи, который сетует на то, что Аманович картинно падает. А что ему делать? Ему Малый не дает выпрыгнуть, ставит на него руки, если бы не Малый, Алекса бы забивал гол. Я не понимаю, что еще нужно, чтобы поставить пенальти.

- Чего не хватает команде, чтобы выправить ситуацию?

- Нам не хватает реализации. Если бы была плохая атмосфера, что-то не получается, был бы другой вопрос. А у нас в каждом матче ряд моментов, которые мы не реализовываем, плюс есть фактор, о котором я уже упомянул. Скажем так, люди в черном против того, чтобы мы забивали, особенно сегодняшняя бригада.

- Складывается впечатление, что "Астане" не хватает креатива в центре поля. Согласны ли вы с этим утверждением?

- Согласен с вами. Я уже сказал, что сборники были не в лучшем состоянии. У Эбонга были проблемы с паспортом, он только вчера присоединился к команде. У Осея было восстановление от травмы, он не играл полтора месяца. Он находится в не оптимальных кондициях, но сегодня его пришлось выпускать. Сейчас после матча это все звучит, как отговорки, но это факт. Я согласен, что в центре нужна мобильность, нужны идеи, сегодня нам этого не хватало. Но даже играя через фланги, длинными забросами, у нас было достаточно моментов, чтобы забивать. Ребята в центре старались, но сил не хватило во втором тайме.

- Можно ли говорить, что "Астана" не совсем удачно сработала в плане селекции в зимнее трансферное окно, с учетом того, что уже два футболиста покинули команду?

- Мы уже озвучивали причины, по которым два футболиста ушли – это проблемы с адаптацией. Люди приехали с чемпионата Греции, понятно, что было тяжело. После каждой игры тот же Масурас имел проблемы со спиной, связанные с нашими полями. Что касается других новичков, кто-то присоединился позже, у кого-то травмы. Я не могу сказать, что селекция была провальная, но нам нужно усиление, и я знаю, что руководство клуба сейчас делает все возможное, чтобы в ближайшее время у команды оно было – приедут 3-4 футболиста.

- С учетом того, что в воротах "Ордабасы" стоял по факту третий вратарь команды, была ли установка бить чаще по воротам?

- Думаю, что у нас было достаточное количество ударов, около 15, 6 из которых были в створ. Мы ставим установку в каждом матче бить по воротам, вне зависимости, кто вратарь.

- Какие позиции нужно усилить команде перед еврокубками?

- Разговор был, что нам нужно усилить всю центральную ось. Что касается еврокубков, то пока о них не говорили, задача выправить ситуацию в чемпионате.

- Уже второй матч на скамейке начинает Ннанди Аханону. С чем это связано?

- Он готов, он давно в команде. Сегодня выбрали такую схему с Томасовым и Камара в атаке. Это обусловлено тем, что защитники "Ордабасы" любят силовой футбол, пускают за спину передачи, решили выпустить двух быстрых игроков. Ннанди хорошо работает, но он нужен был во втором тайме.

- Что вы говорили ребятам в раздевалке в перерыве?

- В перерыве мы много внимания уделили перестроениям, но к 60-й минуте стало понятно, что просели именно те люди, которые не тренировались во время паузы с нами. Делаешь три замены в центральную ось, но они не играли в этом сочетании. Риск был, но другого варианта не было, мы начали проваливаться в центре поля – это факт.

- Есть ли давление на команду в связи с неудачными результатами и приближением еврокубков?

- Команда испытывает определенное давление. "Астана" - это та команда, которая должна все время выигрывать. Сейчас у нас черная полоса, ребята пытаются что-то изменить. Понятно, что сегодня мы играли не на своем домашнем стадионе и наших болельщиков мало на матчах, каждый раз мы слышим поддержку соперников. Это тоже сказывается. Но в любом случае, мы должны сделать все для того, чтобы выправить ситуацию. У нас впереди сложные матчи – "Кызыл-Жар", "Кайрат", остался месяц до еврокубков. В этих двух матчах мы должны брать максимум очков, если хотим за что-то бороться.

В следующем туре, 22 июня, "Астана" на выезде сыграет с "Кызыл-Жаром", а на следующий день "Ордабасы" в гостях встретится с "Женисом".