Судьбу битвы фаворитов КПЛ решил один гол

В матче 11-го тура Казахстанской Премьер-Лиги "Астана" в Алматы сыграла домашний матч с шымкентским "Ордабасы", передает Vesti.kz.

Встреча выдалась не особо интересной и соперники фактически не имели голевых моментов. В итоге единственный гол у "Ордабасы" забил Еркебулан Тунгышбаев. В итоге, его точный удар стал решающим.

Победа принесла шымкентцам 19 очков и он оказался на втором месте в турнирной таблице. В свою очередь, "Астана" с 11 баллами идет на девятом месте.

Ранее "Жетысу" сыграл вничью с "Женисом" со счетом 2:2.