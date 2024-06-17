Игрок сборной Казахстана сделал признание о завершении карьеры

Казахстанский полузащитник Аслан Дарабаев пропал с радаров и остается пока без клуба после окончания контракта с "Астаной". Однако футболист не думает о завершении карьеры, передают Vesti.kz.

- Аслан, можете рассказать, чем вы сейчас занимаетесь? Можно ли сказать, что уже завершили карьеру?

- Основное время провожу с семьей. Также тренируюсь индивидуально, поддерживаю форму. Как только появится интересное и достойное предложение от клуба, буду его обдумывать, - приводит его слова Sport Plus Qazaqstan.

- В СМИ писали про интерес к вам от "Хан-Тенгри". Насколько это соответствует действительности?

- Я четко дал понять, что на данном этапе предложения от клубов первой лиги не рассматриваю. Хотя может быть нюанс, как вариант для дальнейшего развития. Но на сегодняшний день отдаю приоритет клубу премьер-лиги, который решает задачи. Остальное уже неинтересно.

- Кем вы видите себя после завершения игровой карьеры?

- Есть задачи и цели, на которые я могу сфокусироваться, если моя футбольная карьера закончится.

В карьере Дарабаева также были "Каспий", "Жетысу", "Иртыш", "Тобол","Кайрат", "Шахтер", "Атырау", "Актобе". В сборную Казахстана начал привлекаться с 2014 года.