Такой вы ее не видели: появилось видео Рыбакиной в необычном образе

Сестра казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной Анна показала, как лучшая теннисистка страны проводит свободное время, сообщают Vesti.kz.

Накануне четвертая ракетка мира из Казахстана отпраздновала свой 25-й день рождения. В честь праздника сестра выложила ролик, в котором Елена Рыбакина предстает в необычном образе.

Елену многие знают как воплощение спокойствия, как на теннисном корте, так и за его пределами. Однако, на видео знаменитая теннисистка показывает свою другую сторону: она зажигает на концерте, веселится перед камерой и засыпает в неудобной позе на борту самолета.

Стоит отметить, что после завершения "Ролан Гаррос" Елена Рыбакина не участвовала в матчах. Тем не менее, казахстанская спортсменка планирует вернуться на корт через несколько дней на турнире Berlin Ladies Open 2024 в Германии.

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