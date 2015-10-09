Турецкий скаут "предложил" Анарбекова европейскому гранду

Турецкий скаут Али Эмре назвал представителя "Кайрата" Темирлана Анарбекова одним из лучших голкиперов сезона и оценил перспективы его перехода в европейский клуб, передают Vesti.kz.

"Я бы взял его в "Фенербахче"

"В настоящее время он один из лучших в Лиге чемпионов. Я впервые увидел Темирлана Анабекова в матче против Бельгии. Последний раз наблюдал за ним в матче "Кайрата" с "Олимпиакосом".

Он один из лучших вратарей, которых я видел в этом сезоне. Сегодня, будь он бразильцем, его стоимость составила бы 10-20 миллионов евро. Даже если бы он был запасным, я бы взял его в "Фенербахче", - написал Эмре в соцсетях.

Напомним, что Анарбеков стал первым казахстанцем, получившим награду лучшему игроку матча в основном турнире Лиги чемпионов. Также он обошёл форварда "Реала" Килиана Мбаппе и возглавил топ-рейтинг Лиги чемпионов.

"Кайрат" проведёт ещё два матча на общем этапе Лиги чемпионов:

🔹20 января 2026 года - в Астане против бельгийского "Брюгге";

🔹28 января 2026 года - в Лондоне против "Арсенала".

