Бывший клуб Зайнутдинова нацелился на скандального футболиста

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик может сменить клуб уже в зимнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz.

По информации турецкого издания Eagle Media, "Бешикташ" проявляет серьёзный интерес к игроку и внимательно отслеживает его ситуацию. Руководство стамбульского клуба готово активизировать переговоры в январе и рассматривает вариант полного выкупа футболиста.

В прошлом сезоне Мудрик провёл 15 матчей на клубном уровне, забив три гола и отдав пять результативных передач.

Ранее также сообщалось, что вингер может вернуться на поле уже в январе после допингового скандала.

В конце ноября 2024 года украинский футболист был отстранён после того, как в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний.

По сообщениям СМИ, дисквалификация игрока рассчитана до 2028 года. При этом «Челси» включил Мудрика в заявку на сезон-2025/26 в надежде оспорить отстранение, однако пока никаких существенных сдвигов в этом вопросе нет.

Напомним, с 2023 по 2025 год за "Бешикташ" выступал полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.

