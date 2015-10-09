Тренер "Кайрата" рассказал о встрече со скаутом "Челси" и трансфере Сатпаева

Главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин в интервью "Чемпионату" поделился своим мнением о усиливающемся интересе ведущих клубов к футболистам из Азии, сообщают Vesti.kz.

"На наш рынок теперь будут активно смотреть. В Узбекистане продали Хусанова в "Манчестер Сити", а наш Дастан Сатпаев скоро поедет в "Челси". Их главный скаут приезжал и говорил, что сейчас топ-клубы начнут активнее обращать внимание на азиатский рынок. Это дополнительные возможности для наших молодых футболистов. В то же время он сказал, что они смотрят на футболистов вдолгую, могут вести их по несколько лет", — сказал Уразбахтин.

Напомним, сделка между "Кайратом" и "Челси" была оформлена в феврале текущего года.

17-летний форвард присоединится к англичанам летом 2026 года, сразу после достижения совершеннолетия.

Лондонский клуб рассматривает его как долгосрочный проект, который может стать частью нового поколения атакующей линии "синих".

